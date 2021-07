"Il mare avrebbe dovuto essere calmo, ma in realtà non lo era. E così siamo dovuti rimanere all'imbocco del porto di Castiglioncello, senza arrivare fino al faro di Vada. Mi spiace, perché molte barche non sono riuscite ad attraccare... ma è stato però l'unico inconveniente: dal punto di vista della musica e del divertimento, il mio boat party è stato un vero successo, una bella domenica di musica e relax in mare, con tanto di droni che sorvolavano le barche per capire cosa stesse succedendo... Abbiamo iniziato alle 14 e messo l'ultimo disco alle 19, in tempo per goderci la vittoria dell'Italia agli Europei".

La dj producer Anela, da sempre specializzata in techno, racconta così il suo Summer Boat Party di qualche giorno, un evento in cui ha anche regalato diversi gadget e che è stato proposto interamente in diretta da Radio Dance Roma. "I boat party sono un modo sicuro di potersi divertire con gli amici", conclude la dj fiorentina.

Domenica 25 luglio Anela sarà protagonista di un altro dj set, questa volta in Sicilia. Il party è Future Sunset, al B64 di Priolo Gargallo / Litorale Maglisi (SR). Con lei anche MC Casty ed il dj resident Ivan Lucanto. Dalle 18 a mezzanotte.

ANELA DJ

https://www.instagram.com/anela_dj_official/

Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Mentre pian piano il suo nome nella scena si fa sempre più spesso, Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.