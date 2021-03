Manuel Dallori, imprenditore toscano già noto per le sue esperienze in gruppi come Versace e Domina nonché fondatore e proprietario dei luxury brand "The Beach" e "The Cliff" e Massimo Alparone, siciliano d'origine e viareggino di adozione che ha creato il brand "Luxury Wellness Club", hanno deciso di unire le forze in un nuovo progetto che nascerà a Lugano, in Svizzera. Alparone, tra l'altro licenziato il suo "Luxury Wellness Club" aFinWell SRL, dopo aver inaugurato primo club a Viareggio nel 2019.

Ma cosa succederà a Lugano, a picco sul lago? Al piano superiore sorgerà The Cliff, meeting point e spazio multifunzionale dedicato al lusso accessibile. Al piano inferiore, ecco Luxury Wellness Club, anch'esso in una location unica al mondo, con vista mozzafiato direttamente sul lago di Lugano. Lugano, tra l'altro, è la città più grande della regione di villeggiatura del Ticino, oltre ad essere il terzo polo finanziario e un importante centro di congressi, di banche e d'affari della Svizzera... e ad essere situata ad appena un'ora di auto da Milano.

"Abbiamo ricevuto tante richieste anche da brand Internazionali ma cercavamo qualcosa di unico. Inoltre, conoscendo personalmente Massimo, il suo brand e il suo metodo di lavoro la scelta non poteva che ricadere sul suo gruppo" spiega Dallori. "The Cliff è un progetto Internazionale, dallo stile decisamente italiano. Italiano è l'architetto Andrea Langhi e "Italian style" sarà l'intrattenimento di livello assoluto di The Cliff. Completeranno l'offerta, un notevole ricerca artistica ed un'offerta gastronomica di qualità. The Cliff e Luxury Wellness Club, nascono per essere 'standardizzati' e poi replicati in giro per il mondo".

Il concetto del proprio benessere è una questione seria che va affrontata con seri professionisti e uno stile di vita sano e continuo; da questo punto di vista, Alparone è davvero affermato, in Italia e non solo. Spesso premiato ed esperto consulente in molti campi del fitness, si mette al servizio dei propri clienti con dedizione sartoriale. Il wellness concept di Alparone prende vita in un luogo unico in cui esaltare le proprie potenzialità, fisiche e mentali, per mezzo di programmi creati dallo stesso Alparone e studiati per le singole esigenze di ogni persona. "Lavoriamo a questo progetto rivoluzionario da mesi. Così come l'altra apertura del nostro club a Milano, a Lugano i lavori inizieranno a breve. Vorremmo essere pronti a giugno 2021, in tempo per una estate di relax e divertimento" spiega Alparone. "Con questa partnership puntiamo forte anche su Viareggio, grazie alle forti sinergie tra i due brand".