Negli ultimi due incontri per la quinta giornata di campionato di Serie A che si sono disputati lunedì, l'Atalanta ha vinto 2-0 in casa del Monza, mentre il Torino, all'Olimpico, ha superato il Lecce per 1-0.

I gol a Bergamo sono tutti nella ripresa. La prima rete arriva al 57' con Hojlund che in scivolata mette in rete un preciso traversone di Lookman. Anche la rete siglata al 65' è in scivolta... ma in questo caso si tratta di un autogol con Marlon che mette nella propria porta un traversone dalla linea di fondo.

A Torino, il gol partita arriva poco prima dell'intervallo, grazie a Vojvoda che trova un corridoio per Vlasic che di prima gira sul palo opposto. Nei granata ha fatto il suo debutto Ilkhan, in questo momento il calciatore più giovane a debuttare in Serie A in questa stagione, con i suoi 18 anni e 96 giorni.

Con il successo ottenuto, l'Atalanta va da sola in testa alla classifica con 13 punti, dopo la quinta giornata, la prima volta nella storia dei bergamaschi a questo punto del campionato. Il Torino sale al terzo posto nel gruppo di squadre a 10 punti, eguagliando quanto aveva fatto nella stagione 2017/2018.

Il Monza rimane l'unica squadra in Serie A a 0 punti, mentre il Lecce rimane fermo a 2.





Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1567178747379343362