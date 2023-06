Il 16 giugno è uscito nelle sale americane l'ultimo film d'animazione targato Disney/Pixar, Elemental, accolto da recensioni contrastanti, dopo un primo passaggio tiepido al Festival di Cannes, laddove era stato scelto come film di chiusura.

Per la critica americana l'impatto spettacolare delle sue immagini lascia dietro di sé una complessità emotiva mai del tutto esplorata. In questo scenario è stata molto apprezzata l'animazione, un tableau ricco di meravigliose immagini di un mondo popolato dai quattro elementi (fuoco, acqua, terra e aria) ma le motivazioni restano in superficie malgrado le buone intenzioni: rappresentare in maniera originale le disuguaglianze sociali.

In Italia Elemental arriverà il 21 giugno distribuito da Walt Disney Company Italia.