La Città Metropolitana di Messina, riscontrando le indicazioni dei Dirigenti scolastici, ha proceduto all’affidamento di lavori per oltre un milione di euro per adeguare gli spazi e le aule didattiche per l’anno scolastico 2021-2022 in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.

“Dopo avere risanato i bilanci della Città Metropolitana – ha dichiarato il Sindaco dott. Cateno De Luca – cominciamo a cogliere i frutti della buona amministrazione con l’attivazione di appalti anche nel settore dell’edilizia scolastica. Sono state investite ingenti risorse finanziarie, che non si erano viste negli ultimi decenni, sviluppando un’azione per la manutenzione straordinaria e per la nuova progettazione di edifici scolastici in modo da portare a soluzione problematiche esistenti da decenni”.

Per gli attuali affidamenti si stanno utilizzando i fondi di bilancio appositamente predisposti dall’Ente, integrati dai finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, che la Città Metropolitana di Messina ha ottenuto partecipando all’avviso pubblico ministeriale del 6 agosto scorso. La graduatoria del Ministero, approvata il 23/08/2021, ha valutato positivamente i quattro progetti presentati dall’Ente metropolitano finanziandoli con un contributo di €389.164,00.

Gli interventi affidati riguardano: IIS “L. PICCOLO” e IIS “MERENDINO” di Capo D’Orlando (ME)”, impegno di spesa di Euro 91.054,00; Liceo Scientifico “ARCHIMEDE” nel Comune di Messina”, impegno di spesa di Euro 118.508,70; ITT “L. DA VINCI” nel Comune di Milazzo, impegno di spesa di Euro 71.681,98; ITT “E. MAJORANA” di Milazzo, impegno di spesa di Euro 41.987,87. I lavori, che interessano gli altri Istituti scolastici di competenza provinciale, sono stati affidati attingendo alle risorse di bilancio e riguardano: IIS “JACI” nel Comune di Messina impegno di spesa di Euro 153.642,34; IIS “G. MINUTOLI” plesso “S. QUASIMODO” di Messina”, impegno di spesa di Euro 45.868,21; IIS “CAIO DUILIO” plessi di Via La Farina e Via S. Cecilia, nel Comune di Messina, impegno di spesa di Euro 94.961,87; IIS “E. AINIS” e IIS “VERONA TRENTO” DI MESSINA”, impegno di spesa di Euro 58.880,52; Istituti d’istruzione Superiore “G. Seguenza”, “G. La Farina” e “F. Bisazza” di Messina, impegno di spesa di Euro 58.341,05; IIS “GUTTUSO” di Via Risorgimento, IPSA “LEONTI” e IIS “G.B. IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) – impegno di spesa di Euro 43.151,47; ITCG “BORGHESE” e IIS “V. EMANUELE” di Patti (ME) – impegno di spesa di Euro 62.370,81; IIS “CAMINITI-TRIMARCHI” sede di S. Teresa Riva, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia (ME)”, impegno di spesa di Euro 74.766,17; IS “S. PUGLIATTI” plessi di Trappitello (Taormina) e Furci Siculo, nel Comune di Messina, impegno di spesa di Euro 66.507,51; ITI “N. COPERNICO”, l’IIS “E. FERMI” di Via Olimpia, l’IIS “E. FERRARI” e L’IIS “E. MEDI” nel Comune di Barcellona P.G. (ME) – impegno di spesa di Euro 52.717,27; ISS “I.C.E. VAINICHER” di Lipari (ME) – impegno di spesa di Euro 54.254,00; IIS “ANTONELLO” nel Comune di Messina –impegno di spesa di Euro 152.741,31; IIS “SCIASCIA-FERMI”, l’ITIS “E. TORRICELLI”, l’IIS “TOMASI DI LAMPEDUSA” di S. Agata Militello (ME) e l’IIS “A. MANZONI” di Mistretta (ME)”, impegno di spesa di Euro 98.584,35.

La IV Direzione – Edilizia Metropolitana, guidata dal Dirigente f.f. dott. Salvo Puccio, ha redatto tutti i progetti degli interventi tecnici impegnando i Responsabili degli Uffici, i geometri Nicolò Anna e Carmelo Galofaro, con la collaborazione degli architetti Domenico Calarco, Domenica Giacobbe e Caterina Marino e del geom. Fortunato Chiesini, coordinati dal Responsabile del Servizio geom. Antonino Miceli.