È l’ideatore di Miss Damigella d’Onore, la kermesse realizzata dal presidente di Federcastelli Renato dal Sasso. Insieme ai vicepresidenti Alida Lerda ed Enrico Chebello, suoi validi collaboratori, ha dato infatti il via al concorso di bellezza più esclusivo d’Italia che, dopo diverse selezioni nei castelli più belli d’Italia, ha potuto beneficiare, come location per la finale nazionale, del Castello di Barolo, situato in provincia di Cuneo.

Lo scorso dicembre, a condurre l’evento, in qualità di madrina, è stata la nota attrice e showgirl Emanuela Tittocchia, la quale ha presentato le sette finaliste in gara. Quest’ultime hanno infatti sfilato di fronte ad una giuria di esperti e giornalisti, dando sfoggio degli abiti della fashion designer Silvia Visca di Montà d’Alba e dei costumi d’epoca realizzati dallo stilista Stefano Davide di Cocconato d’Asti.

Una vera e propria festa dove non è mancata nemmeno la parte musicale, data la presenza di Greta Pagan che ha cantato, con la sua splendida voce, il brano “Alleluja”. Alla fine, a trionfare, è stata Alessia Perona, seguita da Arianna Mandrile, Valentina La Rocca e da Miss Granda Channel Giulia Turco. Una vittoria che ha fatto sì che Alessia Perona si guadagnasse il ruolo di madrina dell’edizione 2022, per cui attualmente sono in corso le selezioni.

Una vera e propria consacrazione dato che la ragazza, oltre ad essere il volto di Federcastelli, parteciperà a eventi di moda e sarà l’immagine nazionale del brand di Federcastelli “Matrimonio Reale”.

Una vera e propria occasione concessa da Federcastelli, l’associazione italiana che riunisce proprietari, gestori e appassionati di immobili d’epoca, castelli e antiche dimore, e che ha come finalità principale quella di dare lustro alla storia di un tempo.