2 febbraio, Happy Birthday Biagio D'Anelli al Pelledoca di Milano con Gleam Saturday

Biagio D'Anelli, uno dei partecipanti del Grande Fratello 11, sabato 2 febbraio 2019 festeggia il suo compleanno al Pelledoca di Milano, ristorante e discoteca decisamente scatenato. Lo fa suonando come dj, visto che è da tempo protagonista al mixer di tanti locali. Il party come ogni sabato Gleam Night. Saranno presenti amici e personaggi dal mondo dello spettacolo, visto che Biagio, uno dei partecipanti al Grande Fratello 11, è ancora oggi nel pieno dell'orbita dello show business. E' uno degli opinionisti di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, è un talent scout piuttosto affermato e di lui si parla continuamente su magazine e siti che si occupano di gossip.

Cena dalle 20.30, alla carta oppure menu guidato 30 euro a persona

Discoteca da mezzanotte. In console come sempre al Pelledoca insieme a Biagio D'Anelli uno staff rodato: Peter K al mixer e Giancarlo Romano alla voce.



Pelledoca Milano

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano

CHI E' BIAGIO D'ANELLI



DATA DI NASCITA: 9 febbraio 1983

LUOGO: San Giovanni Rotondo, Foggia

ALTEZZA: 1.83 cm - PESO: 82 kg

OCCHI: neri

CAPELLI: lunghi e neri

SEGNO: acquario

"Il mio vero pregio è che ho tanti difetti" questo è quello che Biagio dice subito di sé. Un ragazzo franco, estremamente diretto che non teme lo scontro, ma anche brioso, festaiolo, che ama stare sempre in mezzo alla gente seppure con qualche indugio.

"Sono come Sherlock, Holmes, dichiara, un personaggio essenzialmente solo pur essendo sempre circondato da molte persone". E, in effetti, Biagio racconta di non avere accanto a sé persone fidate. "Il mio lavoro mi porta a conoscere molta gente 'di passaggio', ma non riesco ad instaurare rapporti duraturi".

Questa sua caratteristica si riflette anche nelle relazioni sentimentali: "le mie storie ? dice - continuano ad avere degli strascichi anche dopo tempo perché faccio credere ad ogni donna che sia l'unica per me. In realtà non mi sono mai innamorato". Nonostante questo, è intenzionato ad incontrare una donna forte che gli sappia tenere testa e con la quale instaurare un rapporto paritario: "Si dice che dietro un grande uomo ci sia una grande donna e io spero di diventare un grande uomo conoscendo una grande donna". Nel frattempo, però, afferma che il suo vero hobby è importunare le ragazze.

Il suo sogno più grande lo ha già realizzato quando è riuscito ad intraprendere il lavoro di organizzatore di feste e per il futuro vorrebbe continuare a crescere in questo settore: "la mia vita ruota intorno al mio lavoro e alla musica".

Dentro la Casa, infatti, porterebbe 5/6 cd, uno di questi di Michael Jackson, la cui musica lo ha accompagnato per tutto il periodo della crescita.

Partecipa a GF perché: "Il GF è una vetrina mettere in mostra i lati positivi e negativi. Spero di riuscire ad incontrare persone molto diverse da me: con altri 10 Biagio potrei annoiarmi. Voglio confrontarmi".