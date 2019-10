Coming out nel mondo del calcio femminile. La calciatrice della Nazionale italiana Elena Linari: "Sono gay".

Durante la trasmissione sportiva Dribbling, la giovane calciatrice italiana (difensore attualmente in forza all'Atletico Madrid) non si è sottratta alle domande relative alla sua sessualità.

La Spagna meglio dell'Italia in fatto di vita gay. L'Italia non è ancora pronta per gli sportivi omosessuali dichiarati.