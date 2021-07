Mentre ancora non si è spento l’eco per la splendida vittoria degli azzurri del calcio ai campionati Europei, alcuni grandi ex campioni del calcio italiano ed internazionale, diventano i testimonial di un progetto legato alle criptovalute, con finalità benefiche.

Stiamo parlando di un progetto nuovissimo pronto ormai al lancio internazionale: la criptomoneta dei campioni o COC, come acronimo appunto di Coin of Champions. Si tratta di un vero e proprio token che lega ill suo nome a quello di grandi campioni del passato del calcio, come Roberto Carlos, Marco Materazzi, Bobo Vieri, Filippo Inzaghi, Ogeniy Onazi, Wesley Sneijder, per citarne solo alcuni.

Il progetto prevede l’ emissione di un token che si rifà appunto al calcio e al mondo di alcune vecchie glorie, che hanno fatto la storia del calcio e che ora hanno accettato di aderire come testimonial ad una iniziativa che, come detto, ha nella beneficenza uno delle sue principali finalità.

Il token ha una particolarità che lo differenzia dalle centinaia che sulla scorta dei successi del Bitcoin, stanno nascendo come funghi in questi ultimi tre anni, che vuole mirare ad evitare la altissima volatilità e la forte connotazione speculativa di simili strumenti finanziari.

Il meccanismo della quotazione e dell’acquisto dei token che verranno immessi sul mercato, infatti, è studiato proprio per evitare il più possibile che si verificano quei fenomeni di speculazione che stanno interessando un numero sempre più crescente di criptomonete o token, che senza un vero progetto a supportarle vengono lanciate sul mercato più che altro per fini speculativi.

Come si legge nel white paper rilasciato dai fondatori “Il Token COC ha molteplici scopi tutti rivolti alla crescita ed al benessere di coloro che faranno parte nel tempo della community e che decideranno di acquistare COC aiutando il progetto, facendo crescere il valore di COC nei mercati.

COC sarà supportato in fase di prevendita ma soprattutto appena sarà listata prima in Pancakeswap e poi sugli Exchange da moltissimi testimonial sportivi e non di fama mondiale ancora in attività ed anche del passato. COC con l’aiuto di grandi Testimonial e con la crescita della community potrà raggiungere i suoi scopi ed obiettivi raggiungendo nuovi mercati e avvicinando persone ed investitori al mondo della Blockchain e delle criptovalute”.

COC sarà, infatti, il primo Token che destinerà un quantitativo pari al 10% della fornitura totale di monete per ONLUS internazionali e nazionali che saranno indicate durante la crescita del progetto. COC destinerà inoltre per il progetto il 10% del totale circolante che serviranno ad acquisire e riqualificare centri sportivi per avvicinare allo Sport i giovani meno fortunati. Insomma un progetto che pensa sia alla beneficenza e sia alla crescita di attività per l benessere psicofisico dei giovani, accentuando la caratterizzazione sportiva del progetto.

La nuova moneta poi nella testa di chi ha creato il progetto prevede di creare un marketplace all’interno del quale il TOKEN COC sarà accettato come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi al pari della valuta FIAT. Il progetto ha tra i suoi obiettiv i quello di reclutare altri campioni e personaggi dello spettacolo che possano fare da traino al lancio della moneta che come da road map, sarà venduta in prevendita nella prima metà di Luglio, per un mese circa per poi a fine Agosto apertura degli scambi di moneta sul mercato.

Ad Ottobre poi dovrebbe esserci la quotazione su alcuni degli exchange più famosi e Luglio del prossimo anno il lancio del nuovo marketplace in cui si potrà utilizzare la moneta per acquistare bene e servizi proprio come una moneta Flat. E’ già partita una importante campagna di marketing attraverso i principali canali social proprio da parte dei campioni che hanno aderito e anche sui canali social della stessa società emittente. E’ già possibile acquistare su Binance smart chain con carta di credito e bonifico poi dal 28 Agosto sarà possibile acquistare a mercato la moneta su pancake swap.

Per le info del caso https://coinofchampions.com/