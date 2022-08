La Conferenza Metropolitana, ovvero l’assemblea dei Sindaci del territorio provinciale, presieduta dal Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, segretaria della seduta l’avv. Anna Maria Tripodo, si è riunita in presenza nel Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni ed in teleconferenza, ed ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2022/2024 della Città Metropolitana, con una rappresentanza della popolazione provinciale superiore all’ottanta per cento.

Presenti all’adunanza il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Giuseppe Galati e la dott.ssa Maria Grazia Nulli, dirigente f.f. del settore finanziario. Si tratta d’un provvedimento, la cui adozione mette in sicurezza l’ente dal punto di vista finanziario e consente l’utilizzo di importanti risorse, che, pur essendo nella disponibilità dell’Ente, non erano utilizzabili per mancanza di bilancio.

L’Assemblea dei Sindaci, su richiesta di Basile, ha approvato il bilancio, riservandosi di fare eventuali emendamenti e suggerire modifiche nelle successive sedute, nelle quali sarà già possibile impegnare l’avanzo di amministrazione:

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione da parte della Conferenza metropolitana del bilancio di previsione 2022/2024 – ha dichiarato –. Si tratta di un atto, che giaceva negli uffici da troppo tempo che la nuova amministrazione ha subito ripreso e riproposto. Sono soddisfatto per lo spirito di coesione e collaborazione trovato nei Sindaci presenti massicciamente nonostante il periodo estivo. Sono soddisfatto, perché è stato avviato un percorso di sinergia e collaborazione con i Comuni che entro fine mese consentirà l’approvazione del rendiconto di gestione, recuperando il tempo perduto. Ritengo doveroso un ringraziamento ai Sindaci del territorio che con questa approvazione hanno ritenuto di fare un grande atto di fiducia nei confronti di questa amministrazione ma soprattutto di aprire un percorso virtuoso, che dovrà ripartire dai territori”.