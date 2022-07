A distanza di sette anni dall'aneurisma cerebrale che l'aveva colpita togliendole la capacità di parlare e muoversi, Joni Mitchell torna ad esibirsi in pubblico, sostenuta dall'amica e collega Brandi Carlile, cantando e suonando al Newport Folk Festival.

Una prova di grande forza della cantautrice settantottenne che ha sostenuto un duro percorso di riabilitazione per tornare dapprima ad essere in grado di parlare, per poi cantare e addirittura reimparare a suonare la chitarra.

Di seguito l'emozionante esecuzione del capolavoro "Both sides now" e l'assolo alla chitarra di "Just like this train".

