Ciao, mi presento, sono la tua infiammazione, lo so che non ho un aspetto del tutto tranquillizzante e so anche che quando arrivo, ti porto dolore, gonfiore, bruciore, calore, rossore, insomma, non sono nota per arrivare come ospite di riguardo a casa tua e, solitamente, non passo prima dal pasticciere per portarti dolciumi. Oltretutto, teoricamente arrivo senza alcun preavviso, eppure, se ti abituassi a leggere il tuo stile di vita, sapresti che, se mi vedi sempre più spesso, è quasi sempre colpa tua.

Vuoi sapere perché arrivo inaspettatamente e senza alcun avviso? Tu non ci crederai, ma lo faccio per "salvarti" la vita. Senza di me, un banale taglio con la lametta mentre ti fai la barba, sarebbe un gravissimo problema e, ovviamente, anche per molto altro. Ma non mi capisci, forse per spiegartelo bene devi immaginare l'interno del tuo corpo, quando arriva l'infiammazione come una città dove è appena accaduto un serio incidente e quelle che senti sono le sirene che annunciano l'arrivo dei soccorsi. Vuoi sapere altro? Penso di sì e... allora, continua a leggere cliccando QUI! Ti farò scoprire il mio vero ruolo e come possiamo convivere in armonia per la tua salute