Noi crediamo di essere padroni delle nostre scelte, ma così non è e non solo quando navighiamo su Internet, ma in modo molto più semplice e molto più subdolo, quando andiamo a fare la spesa al supermercato.

Noi ormai non ci facciamo più caso, pensiamo che merce e scaffali disposti seguano una logica puramente pratica per il nostro viaggio al supermercato e così non è per nulla!

Luci interne, colori degli ambienti, scelta della merce posizionata, banconi che sembrano ostacolarci durante il nostro lungo itinerario, compresa altezza prescelta per certa merce posizionata all'interno di apposite scaffalature, personale che sembra che appaia e scompaia come d'incanto e molto, ma molto altro ancora, sono tutte mosse di marketing studiate per farci spendere di più. Non ci credi? leggi QUI!