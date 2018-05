Touch Down Ibiza invade Milano, Novara, Sassari

Direttamente dai migliori club del pianeta e da Ibiza, Touch Down, party scatenato, continua a far scatenare locali e festival italiani senza soluzione di continuità. Touch Down Ibiza è un mondo fatto di hip hop, r'n'b e sound internazionale interpretato da grandi dj. Come se non bastasse, la festa ha un vero corpo di ballo scatenato perfetto per scaldare ogni dancefloor e non mancano scenografie create ad hoc per ogni festa.

Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti Touch Down Ibiza. Il 10 maggio Touch Down fa muovere a tempo Gate Milano per l'evento "Statale Sport Day - X Edizione". La crew Touch Down con Dj Dropsy (official Dj Jake La Furia/Gue Pequeno), Alessandro Di Lorenzo, Cece Mc e Gli Autogol è in sala 1. Venerdì 18 maggio invece Touch Down prende vita alla Rocca Gold di Arona (NO). In console c'è Big Fish, celeberrimo dj producer simbolo della scena hip hop italiana. Ha prodotto l'ultimo singolo di Elisa e pure alcuni dei più grandi successi di Fabri Fibra. Grande talent scout della scena italiana, ha pure pubblicato dischi su Mad Decent, la label mito di Diplo (il creatore dei Major Lazer) e collaborato pure con X-Factor. Al microfono invece c'è Cece Mc, grande professionista dell'intrattenimento, uno che sa sempre come fa decollare un party. Sono poi già in programma anche altri dueshow per Touch Down con sul palco un rapper superstar come Emis Killa, entrambi in Sardegna. Il 19 Emis Killa sarà in piazza a Torralba (Sassari) insieme a Dj Aniram. Il 26 maggio Emis si esibirà nella piazza di Trinità D'Agultu (Sassari) con la dj Aldivas e l'artista spagnolo Danny Romero.

Touch Down Ibiza è nato proprio sull'isola della musica a maggio 2017 e qualche notte fa ha fatto pure scatenare gli USA in un tour di diverse date che ha fatto ballare Chicago. La festa ad Ibiza nell'estate 2017 ha fatto muovere a tempo templi come Eden, Ibiza Rocks e Ocean Beach Ibiza. Il party è stato creato da Level Up Milano con Ale Zuber, il creatore di I am a RichBitch, il celeberrimo evento Hip Hop & Reggaeton che a Ibiza fa scatenare l'immenso Privilege. Sul palco quando c'è Touch Down va in scena un vero show, con ballerine e scenografie che sanno stupire.

