Quattro mesi di trattative e 15 ore di dibatito Parlamentare: oggi ha giurato l'ottavo governo dalla Rivoluzione dei Gelsomini del 2011.

Il primo ministro Elyes Fakhfakh ha formato un governo di coalizione e ha ottenuto la fiducia. I ministri sono 30 e 2 i sottosegretari.

Il compito del governo è da far tremare i polsi: far uscire il Paese dalla peggiore crisi economica dal 1956 e affrontare la disoccupazione, oggi superiore al 15 per cento, creando nuovi posti di lavoro.

E non abbassare la guardia di fronte al terrorismo.