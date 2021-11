25 novembre

La violenza sulle donne

Oggi tutti se ne ricordano

Domani ricomincia il solito triste copione

Le vittime, i carnefici, lo sciacallaggio dei media

Nessuno si accorge che questa grancassa stimola l’orribile imitazione dello psicopatico che si sente giustificato dal fatto che altri l’hanno fatto ,

“... Quindi si può fare, può succedere… non sono io l’unico”

25 novembre

Non ci basterà aumentare le pene, i controlli, le sanzioni

Non bastano carabinieri e giudici

Loro arrivano dopo, quando ormai è successo il peggio o comunque si è ormai innescato il vortice della violenza

Occorre più riflessione su come si sviluppa e cresce nella mente e nell’animo dell’uomo questo terribile mostro che lo acceca e arma la sua mano…

25 novembre

Occorre prendere coscienza che le relazioni sentimentali e sono comunque e sempre un terreno delicato, un campo minato in cui entrano in gioco elementi profondi, non razionali, forse certa superficialità c certe mentalità che vogliono convincerci che si può affrontare il campo dei sentimenti e delle relazioni con leggerezza … ci mettono in pericolo…

25 novembre

Anche la fase di separazione andrebbe sostenuta è gestita, specie nei casi maggiormente a rischio. Quante volte si sente dire: non aveva accettato la separazione…ma allora quanto lavoro ci sarebbe da fare… per trovare a strategia, la strada, il percorso sicuro in cui nessuno dei due si senta messo all’angolo, ma possa avere un ruolo attivo per affrontare le difficoltà.

25 novembre

PREVENIRE PER NON DOVER POI PIANGERE E PUNIRE…