Un voto unanime dei presenti per chiudere la lunga pagina del regolamento finalizzato a disciplinare l’erogazione del contributo agli alluvionati di Bastione.

Stamattina il Consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera concernente il regolamento per elargire i contributi regionali (300 mila euro complessivi circa) ai residenti di contrada Bastione, che hanno subito danni nell’alluvione del 2015.

Il regolamento, che prevede le modalità di suddivisione delle somme a seguito di presentazione documentale, è stato emendato dalle forze politiche nella parte, che prevedeva una possibile compensazione delle somme erogate al cittadino con crediti, che il Comune vantava dallo stesso.

Diversi consiglieri (Magistri, Formica, Sindoni e Midili) hanno evidenziato l’inopportunità di seguire questa procedura, trattandosi in alcuni casi di somme non rilevanti. Acquisito il parere positivo del responsabile del settore finanziario, anche in virtù del fatto che la compensazione opera per legge per le somme superiori ai 5000 euro, le forze politiche hanno dato il via libera alla proposta di delibera e alla sua immediata esecutività.

Ora gli uffici dovranno predisporre il bando per consentire agli aventi diritto di presentare istanza al Comune; quindi la predisposizione della graduatoria per poter proceder finalmente all’elargizione dei contributi dovuti.

L’Amministrazione comunale ha pubblicato il bando finalizzato a raccogliere le adesioni dei diretti interessati, che dovranno rappresentare quali sono le loro esigenze, per continuare a operare nei loro locali (bar e ristoranti) con gli stessi posti disponibili primi del Covid-19, un modo per far ripartire tutti allo stesso modo nel rispetto dei parametri già esistenti. Il bando riguarda titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di vicinato. L’autorizzazione alla quota maggiore di suolo pubblico avrà carattere temporaneo (sino a fine emergenza).

Snello sarà l’iter per presentare le istanze. Oltre alla richiesta dovrà essere prodotta una rappresentazione dell’area, che s’intende occupare tenendo conto anche delle situazioni in cui due esercizi commerciali sono vicini. L’obiettivo dell’Amministrazione, che, per avviare l’iniziativa, dovrà contemperare anche le esigenze di viabilità, è partire già a giugno quando le restrizioni dovrebbero essere finite. Il termine per la presentazione delle istanze scadrà il prossimo 15 maggio.

Il Sindaco Giovanni Formica ha firmato l’ordinanza, con cui si dispone la riapertura del cimitero comunale: il provvedimento consente l’accesso a partire da giorno 6 maggio e sino al 17 maggio (in attesa dei nuovi provvedimenti del Governo nazionale), dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed a condizione che i visitatori siano muniti di mascherina protettiva e guanti monouso.

Alle società di mutuo soccorso (confraternite) viene chiesto di assicurare la sanificazione delle cappelle sociali con frequenza settimanale, utilizzando prodotti igienizzanti idonei a contenere il rischio contagio Covid-19, mentre i controlli saranno operati sia dal personale dei servizi cimiteriali che dal corpo di polizia municipale.