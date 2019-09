Uragano Dorian, per il premier Minnis alle Bahamas un disastro senza precedenti

L'uragano Dorian, che avrebbe dovuto essere un disastro per gli Stati Uniti, è stato invece un disastro quasi epocale per le Bahamas, considerando le dimensioni di quelle isole ed il grado di devastazione.

Il premier Hubert Minnis ha dichiarato che alcune aree sono state rase al suolo e di temere che il numero di vittime attualmente accertato, sette, possa aumentare nelle prossime ore.

Infatti, le operazioni di soccorso sono iniziate da poco. Prima era necessario attendere che l'uragano abbandonasse le isole, perché fosse possibile qualsiasi tipo di intervento.

Le prime immagini sono desolanti: case distrutte e inondazioni quasi ovunque, con Grand Bahama per metà allagata, compreso l'aeroporto.

Le isole Abaco sono quelle che hanno registrato il primo impatto a terra di Dorian. In quel momento l'uragano è stato classificato di categoria 5, con venti fino ad oltre 300 km/h. Ed è proprio in quelle isole che si teme che il numero di morti sia elevato.

I soccorsi, va aggiunto, non sono ancora pienamente coordinati e si affidano soprattutto alla gente del posto che è ancora in grado di poter aiutare utilizzando barche, moto d'acqua e qualsiasi mezzo possa essere utile allo scopo.





Listen to this pilot, flying over Abaco in the Bahamas, listing what’s “gone” because of Hurricane Dorian pic.twitter.com/MwhAeiI8cl