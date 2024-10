In questa intervista conosceremo meglio Atelier Azazie, protagonista del tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia, in compagnia di Alessia Tresoldi, influencer e content creator di Bergamo. I loro abiti offrono una vasta gamma di colori e taglie, per ogni esigenza ed occasione, assicurando un risultato impeccabile: in questa collaborazione con “Il Salotto delle Celebrità” è stata proprio Alessia Tresoldi a far risplendere gli abiti dell’Atelier Azazie su un’emozionante Red Carpet. Conosciamo meglio questa splendida realtà tramite un’intervista personalizzata.





"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Azazie è un Atelier di abiti da cerimonia con design concepiti a Los Angeles. Il brand, nato nel 2014, ha lanciato la sua prima collezione da Sposa nel 2017 nel HQ della Silicon Valley, con abiti personalizzati realizzati esclusivamente su ordinazione, con tessuto tagliato e cucito a mano al momento dell'ordine. Alessia Tresoldi sarà il nostro volto per l’Italia, e all’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia indosserà un abito cucito su misura per lei.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Puntiamo ad essere un marchio all'avanguardia nel mondo bridal ed evening wear. Conosciuti per i nostri abiti da sposa, da damigella d'onore e abiti da sera, ci distinguiamo per design innovativi e un'ampia gamma di taglie, pensati per celebrare ogni forma e bellezza. Pensiamo che Alessia Tresoldi possa essere l'ambasciatore perfetto per Azazie qui in Italia, dove stiamo cercando di espandere la nostra presenza.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

La nostra filosofia è quella di promuovere un'immagine positiva del corpo, offrendo abiti che vanno dalla taglia EU 32 alla 62, personalizzati per adattarsi perfettamente ad ogni figura e rendere ogni cerimonia unica e speciale.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Abbiamo fatto questa domanda ad Alessia Tresoldi.

Ho sempre amato il cinema capace di unire, far riflettere e anche sognare. Come attrici direi Sandra Bullock, Jennifer Garner, Anne Hathaway e non per ultima Jenna Ortega. Come regista Tim Burton ma anche Mauro John Capece che mi ha approcciata a questo mondo fantastico dandomi una parte all’interno di una sua opera.