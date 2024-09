Si sono tenuti giovedì 5 settembre gli esami per l'ammissione ai 23 Corsi di Laurea per Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici sanitari e altre Professioni Sanitarie nei 41 atenei statali per 58.630 studenti che hanno presentato domanda su 33.213 posti a bando di cui la maggioranza, 20.714 posti, sono per Infermieri.

Grazie alla disponibilità dei dati da parte di tutte le Università, la rilevazione permette di vedere che in generale cala il numero delle domande presentate nelle Università statali da 61.892 dello scorso anno alle attuali 58.630, pari al -5,3%.

Sul totale delle 49 Università (di cui 8 non statali che svolgono l’esame di ammissione in date diverse), per i 35.584 posti a bando sono circa 63.900 le domande con un calo del -4,2% rispetto alle 66.686 domande dello scorso anno, quando il calo sull’anno precedente fu del -8,3%.

Mentre, al contrario si rileva l’ulteriore aumento dei posti a bando, con 1.131 pari al +3,3%, da 34.453 a 35.584, con un rapporto delle domande su posto (D/P) pari a 1,8 che scende dal 1,9 del 2023 e dal picco massimo di 4,9 registrato nel 2011.



