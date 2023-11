IN BREVE...

Ci troviamo nuovamente su questo spazio per discutere brevemente delle norme vigenti sulla piattaforma YouTube in tema sigaretta elettronica.

Se ne stanno sentendo di ogni. YouTube, lo scorso anno, ha inviato email a molti creators che si occupano di "svapo". Messaggi che sono stati presi come regole inviolabili, che non lasciano il beneficio del dubbio.

Ciò che forse, gli stessi creators di contenuti non sanno o trascurano, è il fatto che Youtube, essendo un'azienda, prevede delle chiare normative e regole. Accedendo a queste e leggendole (5 - 10 minuti al massimo di tempo), ci si rende subito conto di alcune discrepanze tra quanto YouTube stessa racconta nelle sue email, il cui valore legale è pari ad uno zero tondo, e quanto invece riporta come normativa riguardo il tema. In ogni caso, l'azienda, offre l'opportunità di presentare ricorso o di interfacciarsi con il supporto tecnico qualora fossero necessari approfondimenti.

LA NORMATIVA

La norma è piuttosto chiara e non lascia spazio a troppe interpretazioni. Vediamone i punti salienti.

Premettiamo che la norma di Youtube non tratta il solo tema "sigaretta elettronica", anzi, non lo tratta proprio! La norma parla di sostanze illegali o regolamentate, tra cui la nicotina...

" Non pubblicare su YouTube contenuti che hanno lo scopo di vendere direttamente i prodotti e servizi regolamentati elencati di seguito, né contenuti che rimandano tramite link o facilitano l'accesso a tali prodotti e servizi. Rendere possibile la vendita di tali articoli o favorire l'utilizzo di tali servizi pubblicando link, indirizzo email, numero di telefono o altri mezzi per contattare direttamente un venditore non è consentito. "

Nel caso specifico...

" Nicotina, inclusi i prodotti per sigarette elettroniche "

Il punto non lascia dubbi. Parla di Nicotina come alcaloide inclusi prodotti per sigarette elettroniche . Sottolineiamo PER...

Quali sono i prodotti regolamentati, contenenti nicotina per sigarette elettroniche?

I liquidi che oggi la direttiva Tobacco Products Directive (TPD) regolamenta ed accumuna (erroneamente) ai prodotti del tabacco. I flaconi di liquidi pronti in formato 10 ml, la cui massima concentrazione di nicotina non deve superare i 20 mg/ml.

Infatti anche negli esempi che la vigente normativa di Youtube riporta, si parla di :

" Contenuti che recensiscono marchi di essenze nicotiniche per sigarette elettroniche "

Ricadiamo in quanto sopra od al limite potremmo estendere il discorso alle sigarette elettroniche usa e getta. Ma il monopolio di stato cosa regolamenta?

IN CONCLUSIONE

C'è da chiedersi l'utilità di vietare i propri video ai minori di anni 18 per le seguenti ragioni :

Non fa alcuna differenza nel momento in cui si violi quanto sopra riportato ed estratto dalla vigente normativa di Youtube riguardo il tema

nel momento in cui si violi quanto sopra riportato ed estratto dalla vigente normativa di Youtube riguardo il tema Se in una lettera od email Youtube contesta i contenuti pubblicati, se questi non violano quanto sopra, è facile presentare ricorso o rivolgersi al centro assistenza

i contenuti pubblicati, se questi non violano quanto sopra, è facile presentare ricorso o rivolgersi al centro assistenza I minori di anni 18 sono sempre esistiti, anche quando nessun creator di "svapo" si preoccupava che i propri video potessero raggiungerli, interpellando la propria coscienza o dovere morale.

Nasce spontanea una riflessione nei confronti di chi oggi divulga informazioni in quasi totale contrasto con quanto previsto dalle vigenti norme della "piattaforma rossa"...

Bisognerebbe fare però dietrologia e lo scopo del seguente post è di fare chiarezza. Le conclusioni ad ognuno di voi...