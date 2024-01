SmartVision è Leader nel Controllo Qualità della produzione industriale con una pluridecennale esperienza e competenza nei sistemi di visione artificiale per ispezione, misurazione, controllo in linea e in laboratorio.

Tavagnacco (Italia), 05.01.2024 - SmartVision è un’eccellente azienda italiana che opera nel settore Hi-Tech dei Sistemi di Visione Artificiale. Da oltre 25 anni inventa, sviluppa e produce strumenti e tecnologie innovative per il controllo della qualità della produzione industriale.

SmartVision rispetta standard molto elevati nel design, ingegnerizzazione e realizzazione del prodotto per un uso industriale; inoltre la tecnologia sviluppata è “Smart” perché tutta la conoscenza relativa ai controlli da effettuare è integrata nello strumento.

Gli strumenti SmartVision rendono il controllo della produzione industriale un’attività automatica, oggettiva, facile, veloce, accurata e ripetibile, assicurando grandi vantaggi ai clienti, in termini di miglioramento della qualità e dell'efficienza, supervisione dei processi e riduzione complessiva dei costi: tutti fattori indispensabili per monitorare in maniera efficace e scientifica qualunque fase produttiva!

SmartVision prosegue la sua crescita consolidando forti partnership con le Principali Aziende mondiali nei settori: Ottica, Automotive, Farmaceutica, Medicale, Meccanica di precisione, Plastica, Vetro e Food.

SmartVision espone al MIDO

Grazie alle innovative soluzioni SmartVision, le aziende produttrici di occhiali da sole e sportivi, lenti, maschere da sci, accessori fashion, e i laboratori possono finalmente raggiungere l’Eccellenza nel Controllo Qualità!

Presso lo Stand A24 del Padiglione 3 della fiera MIDO di Milano, dal 3 al 5 febbraio 2024, SmartVision espone la sua intera gamma di strumenti: colorimetri, spettrofotometri, tester per controllo normative, proiettori di profilo automatici digitali, video microscopi elettronici, e molte altre novità hardware e software.

In anteprima:

Easy_Color : Innovativo Video Colorimetro di facile utilizzo, progettato per il controllo colore in riflessione di particolari molto piccoli e riflettenti. IDEALE per i componenti dell’occhiale.

: Innovativo Video di facile utilizzo, progettato per il controllo colore in riflessione di particolari molto piccoli e riflettenti. IDEALE per i componenti dell’occhiale. Easy_Spectro_RX : Spettrofotometro Industriale per il controllo della Trasmittanza e del Colore di Lenti RX e Plano , IDEALE per i Laboratori RX.

: Industriale per il controllo della e del Colore di Lenti RX e , IDEALE per i Laboratori RX. Smart_Tester : Strumento Robusto, Veloce e Accurato, per il controllo contemporaneo dell’Uniformità di Trasmittanza e dell’Asse di Polarizzazione per lenti e occhiali da Sole.

: Strumento Robusto, Veloce e Accurato, per il controllo contemporaneo dell’Uniformità di Trasmittanza e dell’Asse di Polarizzazione per lenti e occhiali da Sole. Smart_Shape_Pro: Strumento Digitale e Automatico per il controllo della Forma della Lente sagomata. Nuova Software Suite con funzioni evolute.

Visita www.SmartVision.it per scoprire i prodotti e restare aggiornato sulle ultime novità SmartVision e seguila su YouTube @SmartVisionInLineQuality

Per maggiori informazioni:

SmartVision S.r.l.

T. +39 0432 484765

[email protected]