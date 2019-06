Industria Felix premia Future Time, ESET Italia come Migliore Piccola Impresa del Lazio

Future Time Srl, distributore esclusivo delle soluzioni ESET in Italia, è orgogliosa di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento del magazine Industria Felix come "migliore piccola impresa del Lazio".

Future Time – ESET Italia è stata scelta tra oltre 9800 società di capitali con sede legale nel Lazio e fatturati compresi tra i 2 milioni e i 72,7 miliardi di euro. La premiazione è avvenuta nella suggestiva location dell’Università Luiss Guido Carli di Roma alla presenza delle altre 44 imprese primatiste e più performanti della regione, tra cui figurano eccellenze come Birra Peroni Srl, Ferrovie dello Stato Italiane spa, Enel spa e altri importanti brand italiani.

Il Premio Industria Felix - Il Lazio che compete è stato organizzato da IFM (Industria Felix Magazine) in collaborazione con Università Luiss, Cerved, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, A.C. Industria Felix con i patrocini di Confindustria, Unindustria e Ansa e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, Grant Thornton ed eAmbiente.

Il riconoscimento come Migliore Piccola Impresa della Regione Lazio è un’importante conferma delle capacità di Future Time – ESET Italia nel distinguersi in un mercato complesso come quello della cybersecurity e premia il lavoro portato avanti quotidianamente da tutto il team.

