In occasione del 40° anniversario, di “Sciò Live”, il primo album live di Pino Daniele, venerdì 22 marzo, è uscito, in vinile limited edition, “Sciò Live - 40th Anniversary Album” (Warner Music Italy), disponibile in digitale (https://bio.to/PinoDaniele_Scio40thanniversary).

“Sciò Live - 40th Anniversary Album”, a cura di Fondazione Pino Daniele Ets, contiene un doppio vinile nero, con la versione rimasterizzata 2017, dell’album originale “Sciò Live”, con le registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984, un vinile 12” bianco, con 4 bonus track inedite, tratte dal concerto del 14 settembre 1984, a Roma, un poster con foto inedite, dell’artista, scattate dai suoi storici fotografi, Giovanni Canitano e Luciano Viti, e un ironico ed iconico sticker sagomato, in puro stile “napoletano”.

Grazie al lavoro, di rimasterizzazione, delle tracce audio estratte dai nastri analogici e digitali originali, dell’epoca, è stato possibile donare una nuova vita sonora a 4 brani live incisi più di 40 anni fa e di migliorarne il suono, senza stravolgerne l’essenza. Il progetto è stato realizzato con la supervisione artistica di Fabrizio Bianco, per Fondazione Pino Daniele Ets.

«Lavorare, sulle tracce inedite di Sciò Live, dichiara Fabrizio Bianco, è stata, oltre che un’emozione, l’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, di trovarsi di fronte ad un gigante, una macchina perfetta, per fare musica e trasferire emozioni che, raramente, ritroviamo nella produzione della musica odierna sempre più massificata e rinchiusa in suoni di plastica usa e getta. Niente è stato artefatto, da editing digitale, l’intonazione il timing e l’intenzione, di Pino e la sua generosa Superband, ci ricordano che la musica è una cosa seria e solo chi la pratica e coltiva, con dedizione, riesce a raggiungere tali livelli d'espressione».

Questa la tracklist di “Sciò Live - 40th Anniversary Album”:

“Sciò Live Originale 1984”

Lp1 – Lato A: “Chillo È Nu Buono Guaglione”, “Have You Seen My Shoes”, “Viento ‘E Terra” e “Io Vivo Come Te”.

LP1 – Lato B: “Tarumbò”, “Tutta N’Ata Storia”, “Chi Tene ‘O Mare” e “Mo Basta (Parte I)”.

LP2 – Lato A: “Terra Mia”, “Lazzari Felici”, “Ce Sta Chi Ce Penza”, “Suite: Appocundria/Puttesse Essere Allero/Je Sto Vicino A Te” e “Quanno Chiove”.

LP2 – Lato B: “Musica Musica”, “Yes I Know My Way”, “Mo Basta (Parte II)” e “Napule È”.

“Sciò Live - 40th Anniversary Album”

Lato A: “Che Te Ne Fotte” e “Ma Che Ho”.

Lato B: “Io Ci Sarò” (in coda, la versione chitarristica, alla Pino Daniele, di “O’Sole Mio”) e “Disperazione”.