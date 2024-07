M.C. Emsi - “Il mondo in bilico”

Torna il rapper di Novara con un nuovo singolo, un inno alla pace e all’unità, un richiamo alla responsabilità che ognuno di noi ha di creare un mondo migliore.

«Il mondo in bilico è un messaggio per la razza umana, dove tutti si amano, ma allo stesso tempo vogliono odio. Bisogna non provare invidia verso il prossimo, cercare di migliorare il mondo e non distruggere la nostra casa, quella che chiamiamo Terra» M.C. Emsi

“Il Mondo in Bilico”, il nuovo singolo di M.C. Emsi, è un inno alla pace e all’unità, un richiamo alla responsabilità che ognuno di noi ha nel creare un mondo migliore. Con lo stile unico che lo contraddistingue il rapper ci ricorda che, nonostante le differenze, siamo tutti parte della stessa razza umana e abbiamo il dovere di proteggere la nostra casa, il pianeta Terra.

M.C. Emsi, all'anagrafe Marco Cavalieri, è nato il 18 marzo 1992 ad Arona e cresciuto nella provincia di Novara. La sua Carriera musicale inizia nel 2008 con le prime serate nei locali fino ad arrivare agli show di apertura dei concerti di Inoki nel 2011 e Salmo nel 2012 con i Freedom Fyah, gruppo fondato dal fratello.

La musica che fa e un mix tra rap / hip-pop / reggae. Nei suoi testi descrive quello vede e prova sulla sua pelle: il mondo e la sua vita.

Etichetta: Elite Music

