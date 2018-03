17marzo, Vittorio Scala / Posh Nightlife birthday party al Porta D'Oro di Milano

Vittorio Scala, il creatore di Posh Nightlife, universo nottambulo dedicato a chi si sente unconventional, sabato 17 marzo 18 celebra il suo 35esimo compleanno con una festa su invito al Porta d'Oro, uno dei club più storici di Milano. In una location fuori dal tempo, tra velluti rossi, ori e specchi, prende vita un viaggio stravagante, un sogno tutto da vivere, da mezzanotte fino all'alba.

Dj set, costumi, scenografie, arte che si concretizza in gesti, opere o performance... la festa è un evento da vivere tutto d'un fiato, da protagonisti, in mezzo a personaggi, imprenditori e partygoers internazionali. In fondo basta lasciarsi guidare da chi come Posh Nightlife sa far sognare chi non si accontenta e vuole il meglio, per sé e per i primi amici, non solo in Italia ma nel mondo. Infatti a fine marzo, per la Winter Music Conference e la Miami Music Week, Posh Nightlife, che già collabora con i club italiani di riferimento, collaborerà con Wall, uno dei club simbolo della nightlife mondiale. Durante prossima estate invece Vittorio Scala e il suo staff spazieranno tra Ibiza, St. Tropez, Mykonos e la Costa Smeralda, sempre pronti a far realizzare i sogni dei loro amici e dei loro clienti.

Chi è Posh non ostenta, non si veste in modo sfarzoso, bensì ha il proprio stile, le proprie passioni e le vuol condividere con ha voglia di passare del tempo piacevolmente, di giorno e di notte... Ecco perché l'ingresso al party del 17 marzo non sarà riservato a chi è già in contatto con Posh Nightlife. Chi si sente davvero unconventional può cercare il brand sui social e raccontare perché, magari con una foto o un video, vuol ricevere l'invito per partecipare all'evento.

www.instagram.com/poshnightlife/

www.instagram.com/mr_scala/

www.instagram.com/posh.lifestyle/

info@poshnightlife.ch

https://poshnightlife.ch/it/

17/03/18 Posh Nightlife @ Porta D'Oro

piazza Armando Diaza 3, Milano

By invitation only

da mezzanotte a tarda notte

Dress Code: Unconventional

#imyourpartnerincrime #posnightlife #poshnightlifefamily