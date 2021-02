Il Bayern di Hans-Dieter Flick dopo il triplete della scorsa stagione in cui si è aggiudicato Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania, a cui si sono aggiunti Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea, ieri ha conquistato l'ennesimo trofeo, il Mondiale per club, il sesto in pochi mesi.

Una marcia trionfale che in passato era riuscita nel 2009 solo al Barcellona allenato da Guardiola, in cui giocavano Messi e Iniesta.

Nella finale disputata a Doha, il Bayern Monaco ha sconfitto per 1-0 i messicani del Tiger grazie ad un gol di Pavard al 14' del secondo tempo, che inizialmente era stato annullato per un presunto fuorigioco di Lewandowski, ma successivamente confermato dal VAR.

Con la vittoria ottenuta dai tedeschi un club europeo vince il Mondiale per Club per l'ottavo anno di fila. Lo scorso anno se lo era aggiudicato il Liverpool di Klopp.

Da sottolineare anche che i messicani del Tigres sono stati la prima squadra del Nord, Centro America a raggiungere la finale, che in precedenza era stata sempre appannaggio di squadre sudamericane.