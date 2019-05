Governo del Cambiamento: adesso si passa alla Fase 2

Fase 2! Gli ottimisti 5 Stelle, in un evento ad hoc che si è svolto a Roma, hanno presentato quanto fatto per l’Italia finora e quanto faranno in futuro nei prossimi mesi, riassunto nel roboante slogan "Comincia la Fase 2 del Governo del Cambiamento"!

Ci vuole una buona dose di ottimismo da parte dei 5 Stelle per compiacersi di essere riusciti, in un solo anno, a perdere un terzo dei propri consensi, far raddoppiare quelli della Lega, oltre ad aver aiutato l'alleato di Governo nel promuovere l'odio razziale e l'estremismo di destra in tutto il Paese.

Un entusiasmo a 5 Stelle che però trova poco riscontro nei fatti, visto come è finito ieri il CdM con l'ennesimo scontro tra Salvini e Di Maio a cui si è aggiunto quello tra Salvini e Conte. Scontri, ovviamente, oggi negati e descritti come mai avvenuti.

Nel frattempo però, nessuno dei due vicepremier del cambiamento è riuscito a portare a casa gli ennesimi provvedimenti bandiera, uno per il niet di Mattarella, l'altro per il diniego di Tria.

Un fatto che testimonia in parte l'arroganza istituzionale dei due vicepremier, dall'altra l'incapacità tecnica delle due forze politiche nel presentare i provvedimenti da approvare.

Inoltre, oggi, i 5 Stelle presentano la "Fase 2" del Governo... da soli, come se il Governo fosse supportato unicamente dal loro Movimento. Eppure, caso mai questa seconda fase esista, non potrà vedere la luce senza la Lega, i cui ministri, però, alla riunione odierna non erano stati invitati.