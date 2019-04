Il tour lungo lo stivale di Italia Tattoo Convention fa tappa per la terza volta a Piacenza

Un’immersione nel mondo dell’inchiostro su pelle, con tatuatori provenienti da tutta Italia, in un format “puro” e all’avanguardia, nato a Genova ed esportato da anni in tutta Italia. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile, il tour lungo lo stivale di Italia Tattoo Convention torna a far tappa a Piacenza, al Piacenza Expo (via Tirotti 11). La terza edizione di Piacenza Tattoo Convention approfondisce l’arte del tatuaggio in ogni sua sfumatura, ospitando più di ottanta provenienti da tutta Italia. La convention è aperta venerdì 5 aprile dalle 14 alle 23, sabato 7 aprile dalle 12 alle 23 e domenica 7 aprile dalle 12 alle 21.

Italia Tattoo Convention «non è una semplice parata di tatuaggi – spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker e uno degli organizzatori della manifestazione – ma un’occasione per documentarsi su stili, filosofia, tendenze e storia di quest’arte antica, che ormai è parte integrante della nostra cultura». Una convention pura, che si concentra sul tatuaggio da ogni prospettiva: «abbiamo deciso – precisa Piaggio – di massimizzare la nostra attenzione sul tattoo in sé, puntando il focus sulle opere dei partecipanti in gara e sulle loro esperienze». Un team di videomaker e autori televisivi rende Italia Tattoo Convention all’avanguardia e interattiva, con contributi video trasmessi sui maxischermi per «approfondire a trecentosessanta gradi l’arte del tatuaggio – continua Piaggio – attraverso la voce di chi tatua e di chi si fa tatuare». Infatti, il pubblico ha la possibilità di farsi tatuare dai più di ottanta professionisti dell'inchiostro su pelle presenti alla convention. Un'occasione unica, per poter incontrare artisti provenienti da ogni angolo dello stivale. «Dopo la tappa riminese saremo – conclude Piaggio – a Piacenza, per l’ultima convention di questo lungo tour. Italia Tattoo Convention non è solo una delle manifestazioni più longeve sull'arte del tatuaggio, è anche e soprattutto una realtà in evoluzione e in crescita continua».

Come da tradizione, durante Piacenza Tattoo Convention si elegge ogni giorno il “Best tattoo of the day”, premio dedicato alla miglior opera realizzata nel corso della giornata. Ma le competizioni non finiscono qui: sabato 6 aprile si premia il miglior tatuaggio bianco e nero small e medium (massimo 20cm x 20cm), colorato small e medium (massimo 20cm x 20cm), “Best artist” (tatuaggi di artisti presenti ma non realizzati in convention), mentre domenica 7 tocca al bianco e nero big (oltre 25cm x 25cm), colorati big (oltre 25cm x 25cm), a tema (invenzioni, fiori e Italia, realizzati in qualsiasi stile) e “Crazy Tattoo” (tatuaggi pazzi realizzati in qualsiasi stile). Inoltre, alle 17.30 di domenica, sarà eletta Miss Tattoo (iscrizione gratuita all’infopoint). Chiude Piacenza Tattoo Convention la premiazione del Best of show. L’iscrizione a tutte le competizioni è gratuita. Per poter partecipare alle gare, i tatuaggi devono essere realizzati per almeno l’80% in convention. I premi della tappa riminese di Italia Tattoo Convention (che cambiano di tappa in tappa) sono ispirati a Keith Haring. A presentare la manifestazione sarà Alberto “Pernazza” Argentesi, ex cantante degli Ex-Otago, storico coniglio del Chiambretti Night e attuale voce dei Magellano. Dopo le tappe a Genova, Mantova, Grosseto, Livorno, Ancona e Rimini, Italia Tattoo Convention chiude il tour a Piacenza il 5, il 6 e il 7 aprile.

Grande novità della terza edizione di Piacenza Tattoo Convention è l’introduzione di un’area street food, con professionisti della cucina su ruote provenienti da tutta Italia. Un viaggio tra i sapori del cibo da strada, dagli arrosticini abruzzesi di Blacksheep all’hamburger gourmet di Luigi, passando da burritos, proposte vegetariane e orientali. Sarà inoltre presente uno dei principali birrifici artigianali italiani, il Baladin. Il biglietto intero unico costa 10€. I bambini fino ai 14 anni e le persone con disabilità entrano gratuitamente. Il biglietto unico ha valore di abbonamento, e vale per tutta la durata di Piacenza Tattoo Convention.

Piacenza Tattoo Convention è aperta venerdì 5 aprile dalle 14 alle 23, sabato 6 aprile dalle 12 alle 23 e domenica 7 aprile dalle 12 alle 21.

IL PROGRAMMA DAY BY DAY DI PIACENZA TATTOO CONVENTION

Venerdì 5 aprile

Ore 14: Apertura di Piacenza Tattoo Convention

Ore 17: Inizio iscrizioni alla gara di tatuaggi “Open” (in qualsiasi stile). L’iscrizione è gratuita.

Ore 18: Chiusura iscrizioni alla gara di tatuaggi “Open”.

Ore 21: Inizio della gara di tatuaggi “Open”.

Ore 22: Premiazione della gara di tatuaggi “Open”.

Ore 23: Chiusura della prima giornata di Piacenza Tattoo Convention.

Sabato 6 aprile

Ore 12: Apertura di Piacenza Tattoo Convention.

Ore 16: Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi bianco e nero small e medium (massimo 20cm x 20cm, qualsiasi stile, tolleranza dimensioni +10%), colorati small e medium (massimo 20cm x 20cm, qualsiasi stile, tolleranza dimensioni +10%), “Best artist” (tatuaggi di artisti presenti ma non realizzati in convention) e “Best of day”. L’iscrizione è gratuita. Per poter partecipare alle gare, i tatuaggi devono essere realizzati per almeno l’80% in convention.

Ore 17: Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi.

Ore 20: Inizio gare di tatuaggi.

Ore 22: Premiazione delle gare di tatuaggi.

Ore 23: Chiusura della seconda giornata di Piacenza Tattoo Convention.

Domenica 7 aprile

Ore 12: Apertura di Piacenza Tattoo Convention

Ore 16.30: Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi bianco e nero big (oltre 25cm x 25cm, tolleranza dimensioni -10%), colorati big (oltre 25cm x 25 cm, tolleranza dimensioni -10%), a tema (invenzioni, fiori e Italia, realizzati in qualsiasi stile), “Crazy Tattoo” (tatuaggi pazzi realizzati in qualsiasi stile), “Best of day” e “Best of show”. L’iscrizione è gratuita. Per poter partecipare alle gare, i tatuaggi devono essere realizzati per almeno l’80% in convention.

Ore 17.30: Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi.

Ore 17.30: Inizio gara Miss Tattoo. L’iscrizione (da effettuare all’infopoint) è gratuita.

Ore 18: Elezione di Miss Tattoo.

Ore 18.30: Inizio gare di tatuaggi.

Ore 20: Premiazione di Miss Tattoo Piacenza e delle gare di tatuaggi della giornata.

Ore 21: Chiusura di Piacenza Tattoo Convention