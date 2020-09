Non di soli top di gamma (Moto Edge e Moto Edge+) e smartphone con display pieghevole (Moto RAZR 5G) può vivere Motorola che, per questo, oggi ha lanciato sul mercato il Moto G9 Plus, uno smartphone che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato insieme a delle ottime caratteristiche e ad un design interessante.

Il Moto G9 Plus offre ad un prezzo contenuto tutto quello che serve ad un utente e sicuramente rispetta il motto che ha reso famosi gli smartphone della serie Moto G: "Meglio Moto G".

Questo nuovo smartphone di Motorola, quindi, sembra avere tutte le carte in regola per conquistare la sua fetta di mercato.



Caratteristiche del prodotto: