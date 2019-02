La Casa delle Storie: IL LUPO E I SETTE CAPRETTI. Foyer del Teatro Manzoni

Eccezionalmente doppia replica.

Sabato 16 febbraio ore 15.30 e Domenica 17 febbraio ore 11.

La Casa delle Storie è un progetto teatrale dedicato a tutta la famiglia.

Si gioca, si ride e ci si diverte e con la leggerezza del sorriso si comunica e ci si relaziona.

Il principio del fare, del partecipare, dell’interagire, dello scoprire divertendosi sono gli ingredienti base dei nostri spettacoli.

La partecipazione è organizzata a gruppi, misti o suddivisi tra bambini e adulti, dove l’incontro tra le persone mantiene viva la circolarità e la continuità della vita, aiutando a manifestare spirito di tolleranza e solidarietà reciproca.

La Drammaturgia Musicale intreccia la Drammaturgia Teatrale, diventando il canale dove il bambino può veicolare emozioni che, a volte, sono solo racchiuse nel suo cuore.

Proponiamo le Fiabe Classiche che, per loro natura, non hanno confini di età, rispettate nei contenuti originali e nel loro valore pedagogico, sono state adattate per la partecipazione del pubblico, ma il loro messaggio universale è a disposizione di chiunque lo voglia ascoltare.

Sono denominate Fiabe da SPETT ATTORI per l’insita duplice valenza del ruolo di spettatore e attore.

IL LUPO E I SETTE CAPRETTI

con: Valentina Grancini, Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli

Adattamento e regia Giovanni Lucini

scene e costumi Elena Rossi e Nidia Zaninetti

assistente della Rana Bila: Elisabetta Milani

È necessaria la presenza di un adulto ogni 3 bambini.

L'ingresso in sala è consentito 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

www.lacasadellestorie.it

www.facebook.com/CasaDelleStorie

twitter.com/casadellestorie

Teatro Manzoni Milano

www.teatromanzoni.it

Per informazioni: telefono 02 7636901

info@teatromanzoni.it

cassa@teatromanzoni.it

Via Manzoni, 42 - Milano

Il Progetto La Casa delle Storie è stato sostenuto da Fondazione Cariplo con il Patrocinio del Comune di Milano.

_©Angelo Antonio Messina