Al 55' Nico Williams crossa dalla sinistra, Morata spizza, Donnarumma devia e la palla finisce sul ginocchio dell'accorrente Calafiori che, involontariamente, mette a segno la rete dell'1-0 che consegna la vittoria alla Spagna, permettendone la qualificazione al primo turno degli scontri ad eliminazione diretta di Euro 2024.

L'Italia, per passare agli ottavi, dovrà pareggiare la prossima partita che la vede impegnata contro la Croazia.

La sconfitta di ieri è un successo! Infatti, se il risultato avesse dovuto rispecchiare i valori in campo, gli iberici avrebbero dovuto vincere di goleada, tanto è stata imbarazzante la prova degli azzurri.

Perché? Spalletti si è giustificato così:

"Troppa Spagna, erano più freschi di noi. Noi abbiamo avuto letture troppo ritardate. La chiave del problema è la stessa: noi eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare a guadagnare posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi nella velocità di scelte. Quando sono entrati tre o quattro giocatori più freschi abbiamo messo più palloni alti e creato situazioni che ci potevano portare a pareggiarla, ma sono stati troppo più forti di noi e hanno vinto meritatamente. La Croazia? La differenza la facciamo sempre noi, dipende come ci arriviamo noi, con le nostre scelte. Se non abbiamo scelte, diventa difficile".

Quindi, con una borsa del giaccio per giocatore la partita sarebbe andata in un altro modo?

Scherzi a parte, l'Italia non è mai stata in grado di ripartire e conquistare campo, con due o tre avversari che per tutti i 90 minuti aggredivano fin nella nostra area il portatore di palla. Non c'è stato un solo azzurro in grado di impostare un'azione salvo (forse) in un paio di occasioni nella ripresa, dopo aver subito il gol. L'Italia non è stata in grado neppure di fare un tiro nello specchio della porta spagnola per tutta la durata del match.

Lo scollamento tra difesa, centrocampo e attacco è stato evidente per tutta la durata dell'incontro, senza che Spalletti avesse un'idea una per trovare un'alternativa... sarebbe stato più intelligente da parte sua, nelle rare occasioni in cui ci è stata data la possibilità di impostare l'azione dal basso, che ci fossimo affidati al classico rinvio del portiere sperando che qualcuno in avanti riuscisse a prender palla, difenderla e impostare una manovra da concludere con un cross in area... hai visto mai!

Ma Spalletti e i "suoi" undici non sono stati in grado di fare neppure questo. E il motivo dell'imbarazzante prestazione dell'Italia dovrebbe avere a che fare con la freschezza?

Se pareggiamo contro la Croazia passiamo agli ottavi... ma la domanda conseguente è: a che pro? Nello stato in cui si trova la squadra non è meglio uscire adesso ed evitare altre pessimo figure e molto probabili sconfitte per goleada?







Crediti immagine: x.com/IFTVofficial/status/1803889828959772771/photo/1