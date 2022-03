Carlo Ancelotti: "Una serata eccezionale, straordinaria e impensabile per come si era messa la prima parte, per un'ora loro hanno gestito la palla e poi hanno trovato anche il gol. Poi la magia di questo stadio ha fatto si che dopo il pareggio la partita l'abbiamo giocata solo noi. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, resistendo al loro possesso e appena si è accesa la luce abbiamo preso il gioco. Benzema è uno dei migliori attaccanti al Mondo, anche loro ne avevano alcuni forti, ma lui ha preso in mano la partita e ci ha regalato la vittoria. Il mio futuro è qui e sono felicissimo di stare al Real Madrid".

Thibaut Courtois: "Karim Benzema è il miglior numero 9 del Mondo. Anche Lewandowski ieri ha segnato 3 gol, ma lo ha fatto realizzando 2 rigori, oggi Benzema ha mostrato perché quest'anno dovrebbe essere ai primi posti nella classifica del Pallone d'Oro. Stasera Karim ha combattuto, ha corso e lo ha fatto anche zoppicando per un problema al piede".

Karim Benzema: "Avevamo bisogno dei tifosi e questa vittoria è per loro. È stata una partita molto difficile, ma abbiamo spinto fino alla fine e abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo perso l'andata e loro sono andati 1-0, sembrava tutto perduto, ma i nostri tifosi ci hanno spinto a dare tutto fino al fischio finale".

Così alcuni dei protagonisti dell'incontro hanno riassunto la vittoria per 3-1 che ha consentito al Real Madrid di battere in rimonta, nel proprio stadio, il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di Champions e qualificarsi così ai quarti di finale del torneo.

Al Santiago Bernabéu, per la squadra di Ancelotti si era messa male dopo che al 39' il PSG passa in vantaggio con Mbappé che, lanciato da Neymar, supera Alaba e sul primo palo non dà scampo a Courtois, bissando il gol dell'andata.

Nella ripresa, dopo che a Mbappé viene annullato un gol per fuorigioco, Benzema pareggia al 61' in un'azione innescata da un errore di Donnarumma. Al 76' Benzema va di nuovo in gol su assist di Modric, complice anche la deviazione di Marquinhos.

Due minuti dopo Benzema fa tripletta superando così Alfredo Di Stéfano per numero di gol con la maglia del Real Madrid (309 a 308) e stacca Raúl come goleador di Champions League con la maglia merengues (66 contro 65): due traguardi impressionanti. L'avventura europea del Real di Ancelotti prosegue ai quarti di finale per la 37esima volta, un record: cinque in più del Bayern, al secondo posto in questa classifica.







Crediti immagine: Twitter @realmadrid