Il 30 settembre 2023, lo Stadio Facchetti di Cologno al Serio diventerà teatro di un evento unico nel suo genere, la “Coppa del Mondo del Lavoro 2023”. Una manifestazione dove sport e impegno sociale convergono per promuovere e sostenere la sicurezza sul lavoro.

La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con ATS Bergamo, la Nazionale Italiana Giornalisti RAI e la Nazionale Sindaci, ha organizzato questo straordinario torneo quadrangolare di beneficenza. Un evento che avrà inizio alle 9:00 e che vedrà impegnate queste squadre in partite emozionanti. L'obiettivo? Sostenere la Campagna Dona+Sicurezza, per la realizzazione di progetti educativi nelle scuole italiane, al fine di promuovere un futuro lavorativo più sicuro e sostenibile.

L'agenda della giornata si preannuncia ricca e coinvolgente. Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale alle 9:45, le partite prenderanno il via con la Nazionale Sicurezza sul Lavoro che sfiderà la Nazionale Sindaci alle 10:00. Seguirà poi la partita tra la Nazionale Giornalisti RAI e la Città della Cultura, culminando con la sfida per il terzo posto e la grande finale alle 12:00.

L'evento godrà di una notevole visibilità mediatica grazie alla copertura assicurata da emittenti come la RAI per la Sostenibilità ESG, supportata da media partner come RAI RADIO1 e CUN Company. Oltre a ciò, il patrocinio da parte di numerose istituzioni prestigiose enfatizza ulteriormente l'importanza e il prestigio di questa manifestazione.

Ma non è tutto. Il 29 settembre, in preparazione all'evento, si terrà una cena di beneficenza presso lo stesso stadio, un'occasione per riunire tutti coloro che supportano la causa e per raccogliere ulteriori fondi a favore dei progetti.

La “Coppa del Mondo del Lavoro 2023” rappresenta un'importante occasione di sensibilizzazione su temi fondamentali come la sicurezza e la sostenibilità nel mondo del lavoro. Si tratta di una piattaforma unica, dove il dinamismo dello sport viene utilizzato come veicolo per trasmettere messaggi di fondamentale importanza.

Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi a questa giornata di sport, impegno sociale e solidarietà. Per maggiori informazioni o per dettagli sul programma dell'evento, potete scrivere alla segreteria all'indirizzo: [email protected]. Non mancate!