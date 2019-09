Giovane del Bangladesh trova 2.000 euro per strada, li restituisce e non vuole nessuna ricompensa

A Roma un ragazzo di 23 anni originario del Bangladesh si è imbattuto in un portafogli, che era per terra vicino ad un marciapiede, in via Nazionale.

Quando lo ha aperto si è accorto che conteneva la notevole somma di 2.000 euro in contanti, oltre ad alcuni documenti.

Senza esitazioni, lo ha portato in una caserma dei Carabinieri spiegando dove l'aveva trovato.

Con grande sollievo il proprietario del portafogli, un professionista romano, ha potuto così ritornare in possesso del denaro e ringraziare - nell'incontro che è stato organizzato in caserma - il giovane extracomunuitario, che non ha voluto nessuna ricompensa per quanto fatto e per l'estrema onestà da lui dimostrata.