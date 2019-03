Della Brexit adesso si occuperà il Parlamento, ma non è detto che si arriverà ad una svolta

Lunedì Theresa May, non sapendo che cosa fare sulle decisioni da prendere in relazione alla Brexit, dopo che alle pressioni interne si sono aggiunte anche quelle dell'Ue che vuole sapere entro la settima se il suo accordo abbia o meno un sostegno da parte della maggioranza del Parlamento, si è presentata alla Camera dei Comuni offrendo ai parlamentari una riedizione di quanto aveva già fatto nei giorni scorsi: una serie di mozioni con altrettante alternative che avrebbero dovuto dare indicazioni alle scelte da prendere da parte del Governo.

Per questo, il Parlamento ha accolto con favore la proposta del conservatore Sir Oliver Letwin che, in sostanza, esautora il Governo e mette nelle mani del Parlamento la questione Brexit. Una mozione che ha ricevuto 329 voti a favore e 302 contrari, ed ha messo la May di nuovo in minoranza, contribuendo a diminuire ulteriormente la credibilità del suo esecutivo.

Mercoledì, pertanto, i parlamentari britannici si troveranno a votare su una serie di opzioni che, probabilmente, dovrebbero includere una Brexit più soft, un'unione doganale con l'UE e un altro referendum.

Sebbene questa svolta sia stata vista con favore anche dai laburisti di Corbyn, non è affatto detto che possa riuscire a fare chiarezza sulla possibilità per il Regno Unito di trovare una via ritenuta accettabile per la sua uscita dall'Europa.

Infatti, nonostante l'ennesima sfiducia ottenuta che ha causato l'addio di altri tre membri del suo Governo, il primo ministro ha detto di essere scettica riguardo alla possibilità che sia il parlamento a prendere decisioni sulla Brexit, aggiungendo che queste non avrebbero impegnato il suo esecutivo a rispettarne il risultato, anche perché i risultati ottenuti potrebbero anche finire per essere non negoziabili con l'Ue.

Quindi, come si vede, ancora è impossibile dire quale possa essere la piega che prenderà la Brexit, anche perché continuano a non essere esclusi colpi di scena. Infatti, i "brexiter" finora contrari all'accordo siglato dalla May potrebbero adesso convincersi di supportarlo per paura che in Parlamento si formi una maggioranza alternativa che supporti una Brexit che per loro potrebbe essere più morbida e, pertanto,peggiore rispetto a quella prospettata dalla May.