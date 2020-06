Napoli, De Laurentiis in visita alla squadra a Castelvolturno per definire la posizione dei giocatori in scadenza di contratto come Mertens, Zilienski e Callejon.

Per quanto riguarda i portieri: out David Ospina, in Alex Meret.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Presidente rassicura il portiere ex Spal in quanto la stima nei suoi confronti sarebbe immutata e il futuro sarebbe tutto nei suoi guantoni.