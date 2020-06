Il 10 giugno, a Roma, Silb tira in ballo la politica con un flash mob in P.zza Montecitorio, dalle 9 alle 13. Perché non dilaghi il virus dell'indifferenza verso 2.500 aziende italiane

SILB-FIPE, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo,, associa oltre il 90% delle imprese del comparto censite dalle Camere di Commercio. Rappresenta 4 miliardi di fatturato, 2.500 aziende, 100.000 lavoratori.

"Dopo 106 giorni di chiusura delle nostre aziende, crediamo sia giunto il momento di interrompere il silenzio. Con un flash mob in piazza Montecitorio, dalle 9 alle 13.

La vita ha ripreso il suo corso, aprono teatri, cinema, palestre, musei, bar, ristoranti…non i luoghi deputati alla musica e al divertimento, che è parte fondante della vita stessa.

I nostri locali rispettano capienze, parametri di sicurezza. Abbiamo stilato protocolli a prova di virus che sono stati presentati alle istituzioni. Chiediamo una data di apertura. E aiuti economici per le nostre aziende.

Siamo il Ballo, non lo Sballo. E meritiamo il rispetto tributato ad altri settori dell'economia".

