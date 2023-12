WORKSHOP SULLA DIDATTICA MUSEALE E DELLE MOSTRE TEMPORANEE

Dal 25 al 27 gennaio 2024

Termine iscrizioni: 15 gennaio 2024



Workshop online e in presenza

Il workshop è realizzato in collaborazione al dipartimento di didattica della Fondazione Coppola, Vicenza. Il workshop si svolge a Venezia dal 25 al 27 gennaio 2024 e prevede la progettazione di un laboratorio didattico per la Fondazione Coppola di Vicenza. Al termine dei tre giorni, a seguito della valutazione del dipartimento, alcuni dei progetti potranno essere realizzati presso gli spazi della Fondazione durante la programmazione del 2024 (tempistiche, fattibilità e svolgimento da concordare con la responsabile del dipartimento didattico).

L’educazione e una preparazione adeguata possono essere estremamente utili nel momento in cui si visitano musei e gallerie, siano essi di arte antica oppure di arte contemporanea. Possedere gli strumenti per leggere un’opera equivale a comprendere quelle sfumature che introducono alla conoscenza e ad apprezzare la storia dell’arte. Per questa ragione la didattica nei musei e nelle mostre temporanee ha una missione determinante nell’educazione di tutte le fasce di età, ma soprattutto dei più giovani. Infatti la didattica è un settore in costante ricerca di sempre nuovi metodi per comunicare l’arte, ed enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione di eventi espositivi richiedono sempre più spesso professionisti che abbiano le competenze per strutturare i percorsi didattici.

I percorsi guidati e gli atelier per le scuole forniscono agli insegnanti e ai loro studenti chiavi di lettura e di conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei, per permettere a tutti di fruire in modo costruttivo e stimolante delle opere di collezioni e mostre temporanee.



FINALITA’

Il workshop ha come finalità quella di introdurre alle diverse forme di coinvolgimento che si possono costruire attorno a una mostra d’arte. Con questa offerta formativa desideriamo fornire tutti gli strumenti necessari per ideare gestire dei laboratori per bambini e dei percorsi creativi per gli adulti.

Il workshop verrà svolto da professionisti che operano sul campo che nel corso dei tre giorni condivideranno l’esperienza acquisita. Caterina Loperfido, responsabile della didattica per la Fondazione Coppola di Vicenza, spiegherà come ha coinvolto le scuole del territorio e i progetti realizzati nello spazio della Fondazione. Sulla base della sua esperienza, verrà strutturato un laboratorio pratico dove ogni partecipante avrà modo di ideare un progetto. Il miglior progetto verrà selezionato per essere realizzato alla Fondazione Coppola.

Michela Perrotta, responsabile dei programmi didattici della Collezione Guggenheim di Venezia introdurrà ai progetti didattici pensati per i bambini. Nel pomeriggio esercitazione pratica.

La terza giornata sarà dedicata agli adulti e come comunicare una mostra. Verranno prese in esame alcune opere d’arte e analizzate le caratteristiche che possono rappresentare un punto di interesse per il pubblico. Al termine ogni partecipante dovrà strutturare la presentazione di un’opera d’arte da illustrare a un pubblico adulto.



MATERIE DI STUDIO

I laboratori per i ragazzi delle scuole medie. Strategie ed esempi su come strutturare e coinvolgere questa specifica fascia di età.

I laboratori per i bambini prescolari. Strategie ed esempi su come strutturare e coinvolgere questa specifica fascia di età.

Le mostre temporanee e le visite guidate per gli adulti.

La creazione di contenuti;

Come comunicare una mostra al pubblico;



Il programma delle tre giornate

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 4 novembre 2023 accompagnato del CV alla mail: aurora@curatorialstudiesvenice.org



GIOVEDÌ

Ore 10.45/11.00

Incontro e registrazione al workshop.

Ore 11.00 – 13.30

La fondazione Coppola di Vicenza e il programma didattico (Caterina Loperfido)

Ore 13.30– 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.30

Workshop pratico su come ideare il workshop da presentare in classe e che verrà selezionato per la Fondazione Coppola. (Caterina Loperfido)



VENERDÌ

Ore 9.30 – 13.30

La mediazione culturale e le attività educative al museo: come sviluppare nuovi pubblici attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare. I laboratori per i bambini - introduzione. Best practices e case studies (Michela Perrotta)

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.30

Da mediatore ad attivatore. Mostrare e lasciare interpretare".

Mediare un’opera d’arte vuol dire raccontare sì la sua storia, ma anche lasciar associare il suo significato originario a nuove interpretazioni. Durante il workshop si cercherà di "attivare" un oggetto artistico, aprendosi alla dimensione del gioco, dell'errore e della sperimentazione. (Michela Perrotta)



SABATO

Ore 9.30 – 13.30

La mostra temporanea per un pubblico adulto. Ricerche e punti di forza da rilevare in ogni opera. Workshop

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.30

Presentazione dei risultati del workshop.

(Aurora Fonda)

* Se pensate di aver bisogno di far ricerche o di scrivere degli appunti, in tal caso potete venire con il PC. I materiali sono inclusi nel prezzo del workshop.





Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

NOTA BENE: I partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.