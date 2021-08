Arriva l'ufficialità dalla sede di Via Belli del DREAM BASKET PISA, che conferma l'accordo per il trasferimento del giovane cestista Pisano sotto i colori rosso blu della Pallacanestro Don Bosco Livorno in Eccellenza Nazionale.

Il passaggio in terra labronica in Eccellenza Nazionale è stata ritenuta la scelta migliore per questo atleta a fronte degli ambiziosi progetti tecnici che la società Livornese da sempre propone per i settori giovanili con un lavoro di assoluta qualità che vede la Pallacanestro Don Bosco Livorno tra le primissime realtà nel settore a livello Nazionale.

Grande soddisfazione in casa DREAM per l 'ottimo lavoro svolto con questo atleta e non solo, in quanto negli ultimi anni si è vista una grande crescita tecnica e personale di tantissimi giovani cestisti pisani.

In attesa del lavoro pre-season continueremo a seguire da vicino il giovane atleta Pisano, a lui va il nostro augurio affinché questa possa essere un esperienza positiva e di grande crescita personale e tecnica.