"Là perfino le ombre splendono di promesse. Ogni svolta del

sentiero ha una sua seduzione. E non perché sia una terra

ignota. Si sa bene che tutta l’umanità ha percorso quella

strada. Ma si è attratti dall’incanto dell’esperienza

universale da cui ci si attende di trovare una sensazione

singolare o personale: un po’ di se stessi".



Joseph Conrad

La linea d’ombra





TURISMO



Cosa spinge una parte dell’umanità alla pratica del turismo?



Affiorano pensieri di vasto respiro. Le vicende del secolo scorso, l’industrializzazione, l’emancipazione femminile, il boom economico, la società che cambia.



Dietro a questi, seguono considerazioni più modeste, personali. Magari hai letto “On the road”, hai visto tanti film americani e ti immagini alla ventura, in cerca del futuro migliore.



Se proprio non hai soldi in tasca ti limiti alle fantasie della mente, alle brevi evasioni dalla realtà quotidiana.



Siamo dunque entrati nel tunnel del turismo. I rischi non mancano? Il turbinìo non cessa, anzi.



Afferma l'intrepido: si rischia anche a uscir di casa, dunque perché rinunciare?



Ed ecco il viaggiatore di professione, quello che non si fa mai mancare un paio di uscite all'anno, fotografa, filma e archivia, prima di inchiodarsi nuovamente alla scrivania, in attesa della prossima amnistia.





Continua...