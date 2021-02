Condannati per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della penitenziaria in servizio, a ottobre 2018, nel carcere di San Gimignano (Siena): le pene vanno da 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi. I 10 agenti avevano scelto la strada del rito abbreviato dopo essere stati accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto a ottobre 2018. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8 agenti, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo imputato.

La notizia sopra riportata, diffusa dall'agenzia Ansa, curiosamente non ha però trovato spazio nelle pagine social del segretario della Lega, Matteo Salvini, che abitualmente dedica decine di post alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, da lui indicati come "troppo spesso dimenticati da un governo impegnato a pensare ai delinquenti e non agli agenti", riferendosi al premier Conte e al ministro della Giustizia Bonafede... gli stessi con cui aveva governato fino a pochi mesi prima.