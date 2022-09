Imperdibile concerto di Resiliente al Lian Club di Roma

A Roma, l’11 settembre 2022, alle ore 21:00, si terrà l’evento musicale “Il Teorema delle cose semplici” del cantautore Resiliente presso il Lian Club, sul Lungotevere dei Mellini 7. Alessandro Michisanti, in arte Resiliente, con la band Le Buone Intenzioni darà vita a una serata all’insegna della buona musica, di note avvolgenti, di colonne sonore delicate e senza tempo.

Il progetto artistico Il Teorema delle cose semplici del musicista Resiliente nasce durante i giorni d’isolamento del lockdown. Giornate scandite, con vigore e forza, dal tempo che scorre sempre uguale e da momenti permeati di dubbi, paure e… speranze.

Due anni e mezzo fa l’uscita del primo brano Un mondo che non c’era (regia e animazioni di Michele Chessa). Una riflessione sul mondo atteso e immaginato dopo la pandemia, attraverso la quale l’artista si chiede quanto questa esperienza così forte, può rappresentare un’occasione per rinascere oppure un ennesimo motivo per sprofondare e guardare a un futuro senza luce (https://www.youtube.com/watch?v=TpcetJlyXmg).

Da quel brano in poi, si susseguono due anni importanti per la nuova fase artistica di Resiliente. Sono giorni intensi, momenti ricchi di riflessioni, attimi di pensieri profondi, trasformazioni e, soprattutto, di scrittura. Compone venti brani totalmente nuovi, arrangiati e prodotti nel suo studio. Resiliente esce da quei vecchi schemi compositivi, seppur importanti per la sua crescita artistica, che avevano contrassegnato gli anni come autore per diversi artisti interpreti.

«Fondamentalmente a me piace scrivere. Mi è sempre piaciuto. Questo mi fa sentire libero e autentico».



Resiliente si sente libero di creare e mettere in parole e musica quello che prova. Nel tempo ha capito, sulla propria pelle, quanto la musica abbia avuto nella sua vita un grande potere trasformativo e quanto sia oggi per lui un mezzo per plasmare soprattutto il dolore e le macerazioni interiori. La musica lo rapisce e, allo stesso tempo, gli restituisce l’appagamento della piena sintonia con se stesso e l’Universo.

La presentazione del progetto artistico Il Teorema delle cose semplici è la giusta conclusione di un percorso cadenzato come autore, compositore, arrangiatore e producer. Il pezzo mancante che trova la sua naturale collocazione in un puzzle costruito con dedizione e rinnovata pacificazione interiore. È la finalizzazione naturale di una narrazione musicale iniziata tra le paure e le umane fragilità d’inizio pandemia, la voglia di acquisire più autenticità e di scrivere musica e parole con candida spontaneità. Unitamente sboccia il desiderio di condivisione delle note che scaturiscono dal cuore e dall’anima, senza sovrastrutture e inutili orpelli.



Brani che inducono a riflettere, a guardarsi dentro… e mirare al futuro.

Il concerto, articolato nell’esecuzione di quattordici brani (tra quelli già pubblicati negli ultimi due anni e mezzo e altri totalmente inediti), è stato volutamente costruito con sonorità semplici e una band minimale. Il titolo del concerto, infatti, Il Teorema delle cose semplici, non a caso, nei brani rispecchia la naturalità e l’immediatezza dei temi trattati sui quali c’è ben poco da teorizzare: dall’accettazione del dolore e della propria distruttività come passaggio trasformativo ed evolutivo, descritti nel pezzo di apertura Un passo indietro, alle consapevolezze rispetto le proprie responsabilità verso il mondo che ci ospita, rappresentati nella melodia L’era glaciale; dall’impegno necessario per lasciare andare le vecchie identità, i condizionamenti e saper accettare con gratitudine la propria storia personale in Fai pace (https://www.youtube.com/watch?v=jyCcDkb-EDo), per la regia di Valerio Ciucci, al delicato rapporto tra madre e figlio e alla relazione di quest’ultimo con il mondo materno ancor prima di venire al mondo, descritto in Prima di uscire (regia e animazioni di Alessio Galassetti). Questo brano ha visto la collaborazione di Federica Michisanti al contrabbasso, tra i maggiori talenti emergenti del jazz italiano, e di Federica Quaranta al violino elettrico, elemento dell’Orchestra Sinfonica del Festival di Sanremo (https://www.youtube.com/watch?v=p3S2_cC_j6A).

Brani costruiti sui temi della ricerca della propria identità personale, come in Camaleonte e Disco volante, oppure argomenti, cari all’autore, ancor più introspettivi, che vanno in profondità come da A chi rimane, una riflessione sull’eredità esistenziale da lasciare alle future generazioni, a Capriole, un piccolo fiore sonoro sul tema delle trasformazioni che la vita ci chiede necessariamente di fare ogni giorno: piccoli passi per potersi accettare, evolvere ed essere persone migliori. Sapersi fidare e affidare con fiducia alla vita.

Una menzione particolare a Una Farfalla Blu, brano scritto in onore della memoria della madre, incentrato sul tema della “nuova relazione” che necessariamente viene a stabilirsi con le persone più care dal momento in cui lasciano questo mondo. Il brano è eseguito solamente con chitarra acustica e voce senza l’ausilio della band (https://www.youtube.com/watch?v=R_4Q-Xb3nQ0), regia e animazioni di Giovanni Ricco.

La scelta della location non è casuale. Il Lian Club “galleggia” su un fiume che ha visto scorrere tra le sue acque storie millenarie. La sua terrazza sul Tevere - riservata a un numero contenuto di persone - circondata dalle bellezze incastonate di Roma, rappresenta per Michisanti il luogo ideale per presentare, senza troppo rumore, il progetto personale Il Teorema delle cose semplici.



I premi

Tra i riconoscimenti più significativi di Alessandro Michisanti come autore per interpreti, ricordiamo il Premio AFI 2012 al Festival di Sanremo e il Best European Music Trend 2018 al Kenga Magjike (Tirana). Per le colonne sonore di opere cinematografiche, nel 2016, è vincitore del Merit Award all’Awareness Film Festival di Los Angeles e del Best Documentary all’International Film Festival di Pune (https://www.youtube.com/watch?v=poHrSodbTDc) per il docufilm Chloe a journey through life (regia di Simona Mondello - produzione Raya Visual Art).

Citiamo anche l’ultimo recente lavoro per il cinema: Noi Siamo Alitalia - Storia di un paese che non sa più volare, prodotto da Alessandro Tartaglia Polcini, regia di Filippo Soldi (https://www.youtube.com/watch?v=kIfMxD_TecU).



Le Buone Intenzioni

Ad accompagnare Resiliente nella magica notte romana sulle rive del Tevere, gli amici di sempre, la band de Le Buone Intenzioni, composta da Pietro Quatrini (batteria e percussioni), Valerio Ciucci (basso elettrico) e Ivo Antonio Gabrielli (piano e tastiere).