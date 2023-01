"Una europarlamentare della Lega, Anna Cinzia Bonfrisco, finisce nel mirino del regime di Teheran per aver difeso valori come libertà, giustizia e democrazia: unica italiana nell'elenco delle personalità sanzionate, ma dalla Sinistra nemmeno una parola di solidarietà e vicinanza. La Lega al Parlamento europeo esprime sconcerto e rammarico per l'assordante e incredibile silenzio del PD su questa vicenda".

Questo è quanto riferiscono fonti della Lega.

"Su certi temi non dovrebbero esistere divisioni partitiche o politiche: la lotta per i diritti fondamentali delle donne e i cittadini in Iran deve riguardare tutti, non ci sono distinzioni o cordoni che tengano. E chi non prende una posizione netta, oggi, si rende complice del regime", aggiungono.