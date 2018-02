Caloroso successo per il Recital lirico al Museo del Corallo di Napoli

Bellissimo e calorisissimo successo per il Recital lirico realizzato il 17 febbraio 2018 presso lo stupendo Museo/Atelier Ascione del Corallo di Napoli in Galleria Umberto I, dal soprano Olga De Maio ed dal tenore Luca Lupoli, accompagnati al pianoforte dal M° Maurizio Iaccarino, con i pertinenti interventi storici del giornalista Giuseppe Giorgio.

L’iniziativa è stata organizzata e fortemente voluta dal Presidente di Assostato di Napoli Dott.Silvano Barrella in collaborazione con il patron di casa Giancarlo Ascione ed artisticamente con l’ Associazione Culturale Noi per Napoli, con la finalità di voler far conoscere al più vasto pubblico i tesori sconosciuti della città partenopea.

E quale migliore occasione per farlo se non attraverso la musica ed il canto, espressi ad alto livello artistico dagli artisti sopramenzionati, in un rertorio ricco,vario ed impegnativo con arie tratte dalle opere liriche ( Traviata,La Boheme,Arlesiana,Madama Butterfly) più celebri di G.Verdi,Puccini,Cilea, fino all’operetta di Lehar e alle ottocentesche romanze da salotto di Tosti.

Tema della serata sono stati “ I ricordi,l’amore e le donne” indissolubilmente legati ed intrecciati in ogni brano del programma con toni e caratteristiche differenti dai più romantici, appassionanti e sognanti a quelli anche più gioiosi ed ironici, in un trascolorare di sentimenti ed emozioni.

Il fascino del museo atelier Ascione ha fatto da perfetta cornice tra le “gemme ” musicali eseguite ed interpretate dai bravissimi artisti e i meravigliosi coralli, cammeo, della madreperla, delle pietre dure e dei metalli preziosi, esposti all’ammirazione del numeroso pubblico presente.

Bel canto,musica ed artigianato storico di preziosi rappresentano alcune delle numerosissime risorse che il variegato ed immenso patrimonio culturale della città di Partenope possiede per rilanciare la propria immagine di capitale della cultura nel panorama nazionale ed internazionale spesso offuscata da un’anticultura denigratoria,esportatrice solo di contenuti negativi che ne rallentano la crescita e lo sviluppo.

L’Associazione Culturale Noi per Napoli proseguirà il proprio percorso con i progetti di eventi come il Concerto di Pasqua e gli “appuntamenti con il bel canto ” per Luoghi Storici e Musica ed i Concerti Aperitivo per creare sempre più opportunità di svago,crescita ed approfondimento culturale.

