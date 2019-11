Nella società odierna capita di avvertire una certa pressione sociale che spinge verso la vita di coppia. Gli altri si fidanzano, si sposano... allora dovremmo imitarli? Oggi, 11 novembre, è il Singles Day: un'occasione ideale per diffondere i risultati di una ricerca della psicologa americana Bella DePaulo: What No One Ever Told You about People Who Are Single.

La dottoressa ha esaminato oltre 800 studi, individuando i possibili benefici della vita da single soprattutto per le persone che definisce "Single at heart".

A volte, infatti, trovare tempo per se stessi, per le proprie passioni e per un percorso di crescita interiore è la scelta migliore, anziché lanciarsi in una relazione nata dal tedio o dalla paura di sembrare "diversi".