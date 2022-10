"Le piogge sono state meno abbondanti del solito quindi se piantiamo qualcosa non cresce e questo rende il cibo molto costoso. Quando non c'è cibo, i bambini soffrono la fame o prendiamo in prestito dei soldi. A volte cuciniamo solo un pasto alla settimana. Quel pasto è una zuppa senza carne. Nel mezzo, mangiamo pane una o due volte al giorno. La situazione è molto peggiorata rispetto a qualche anno fa. Mi rattrista sapere che i miei figli sono malnutriti perché non abbiamo nulla da mangiare e non so come fare per farli stare meglio", ha raccontato Nelab (nome di fantasia), 22 anni, proveniente da una famiglia di agricoltori duramente colpita dalla siccità. I suoi tre figli hanno tutti sofferto di grave malnutrizione acuta.

Tra di loro anche la figlia Maryam (nome di fantasia), di tre anni, che non ha ricevuto le cure in tempo ed è morta durante il trasporto in ospedale. Suo figlio Mohammad (nome di fantasia), di 2 anni, invece si è ripreso e l'altra figlia, Parsto (nome di fantasia), di soli 11 mesi è ancora pericolosamente malnutrita.



"Le organizzazioni umanitarie come Save the Children sono impegnate al massimo nel tentativo di impedire che i bambini muoiano di fame ogni giorno in Afghanistan. La verità, però, è che con così tanti bambini che rischiano di morire di fame non abbiamo semplicemente le risorse per salvarli tutti", ha dichiarato Chris Nyamandi, direttore di Save the Children in Afghanistan. "Ogni giorno - ha aggiunto - ci troviamo di fronte ad una straziante decisione: quali bambini salvare? È scandaloso e orribile pensare che i leader internazionali abbiano il potere di salvare le vite di questi bambini - lavorando per risolvere la crisi economica e ripristinando i finanziamenti umanitari e l'assistenza allo sviluppo a lungo termine che sono stati ritirati quando i Talebani hanno ripreso il controllo - ma sono stati troppo lenti nel trovare soluzioni e ora, di conseguenza, i bambini stanno morendo. Da più di un anno le organizzazioni umanitarie hanno lanciato l'allarme per l'Afghanistan. È ora che il mondo smetta di ignorare questa crisi catastrofica e agisca prima che molti altri bambini perdano la vita".

Save the Children lavora in Afghanistan dal 1976, compresi i periodi di conflitto, cambi di regime e disastri naturali. L’Organizzazione ha programmi in nove delle 34 province e lavora con partner in altre sei province.



Da quando i Talebani hanno ripreso il controllo nell'agosto 2021, Save the Children ha intensificato la sua risposta per sostenere il crescente numero di bambini in difficoltà. Fornisce assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione, protezione dell'infanzia, alloggi, acqua, servizi igienici, sicurezza alimentare e sostegno ai mezzi di sussistenza. Da settembre 2021, l’Organizzazione ha raggiunto più di 3,3 milioni di persone tra cui 1,8 milioni di bambini.

Nel gennaio 2022, c'era una media di 44 casi di malnutrizione per équipe sanitaria mobile. Nel settembre 2022, la media era di 65 casi per équipe, con un aumento del 47%.



La classificazione integrata delle fasi (IPC) è un sistema di allerta precoce delle carestie riconosciuto a livello internazionale e basato su una scala da uno (stress alimentare minimo) a cinque (catastrofe/fame). Secondo il rapporto IPC, 18,9 milioni di persone (9,2 milioni di bambini) si trovano ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta (fase IPC 3 e superiore) tra giugno e novembre 2022. 6 milioni di persone si trovano nella fase 4 che è un livello inferiore alla fase 5 classificata come carestia.

Le équipe sanitarie e nutrizionali di Save the Children in Afghanistan stanno fornendo servizi sanitari e nutrizionali salvavita per i bambini al di sotto dei cinque anni e per le madri incinte e che allattano al seno, curando anche le donne e i bambini affetti da malnutrizione acuta. L'agenzia sta anche fornendo consulenza sulle pratiche alimentari raccomandate per proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento al seno e l'alimentazione complementare, e fornendo ai bambini diete diverse e nutrienti. I programmi sanitari e nutrizionali di Save the Children nella provincia di Sar-e-Pul sono finanziati dall'Unione Europea.





Fonte: comunicato stampa Save the Children