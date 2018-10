Al Teatro Del Lido di Ostia spazio alla nuova scena teatrale con Epic Fail: PreCario Diario e Di Altri Demoni

EPIC FAIL

il nuovo format di Valdrada Teatro

27 ottobre PreCario Diario



di e con Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò. Aiuto regia Giulia Vanni.

28 ottobre Di Altri Demoni

Esperimento Teatrale Itinerante, doppia replica ore 18.00 e 21.00

Ideazione e Regia di Chiara Becchimanzi

con Chiara Becchimanzi, Daniele Parisi, Raffaele Balzano, Valerio Ricci, Emanuele Avallone, Margherita Franceschi, Giulia Vanni

Drammaturgia collettiva

Consulenza psicanalitica Matilde Conteduca

Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22 (Ostia). Ore 21.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 27 e 28 ottobre 2018, arrivano due giorni di EPIC FAIL, il nuovo format ed esperimento teatrale di Valdrada Teatro, pluripremiata realtà femminile under 35 del Lazio: un’occasione sperimentale, divertente e intelligente per accendere un cono di luce sulle disgrazie di una generazione che ormai ha imparato a vivere in bilico sulla precarietà, affettiva, sociale e lavorativa.

Con l’attenzione che il Teatro Del Lido da sempre dà alle proposte più interessanti della nuova scena romana e italiana, Ostia si trasformerà per due giorni in palcoscenico d’eccezione dedicando due giornate a una delle eccellenze creative del Lazio, inserita nel volume ufficiale 2018 promosso dalla Regione, con gli spettacoli Epic Fail #1 Precario Diario il 27 ottobre e Epic Fail #2 Di Altri Demoni il 28 ottobre.

Epic Fail #1 PreCario Diario è il racconto di una generazione precaria, attraverso l’ironia di 4 pluripremiate attrici e autrici - Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò - in cui lo spettatore ha la possibilità di viaggiare attraverso quadri paradossali ma precisamente ritagliati dalla realtà, a servizio di un gioco teatrale che scivola, leggero ma non troppo, da nonsense a commedia, da farsa a teatro civile, da clown a satira, con ritmi serrati e un linguaggio immediato. Un disegno comico intrecciato, un susseguirsi vorticoso di sfide esilaranti su scenografie mobili e multifunzionali - firmate da Fabio Pecchioli - per le malcapitate lavoratrici under 35, in lotta per la sopravvivenza, verso il proprio destino, contro il sistema.

Epic Fail#2 Di Altri Demoni con Daniele Parisi, Raffaele Balzano, Valerio Ricci, Emanuele Avallone, Margherita Franceschi, Giulia Vanni, Chiara Becchimanzi è un viaggio fisico ed emotivo all'interno della mente maschile, dell'immaginario collettivo, delle relazioni d'amore: un esperimento teatrale che coinvolge direttamente il pubblico attraverso suggestioni, storie, scorci di vita e di passione cangianti - che di volta in volta inteneriscono, divertono, spaventano, colpiscono forte allo stomaco. Cosa vuol dire amare oggi, e quando esattamente l’amore diventa male, se di amore si può parlare? Per l'occasione, il Teatro del Lido verrà trasformato in "luogo della mente", e tutti i suoi spazi verranno attraversati dalle performance e dal pubblico, che si ritroverà a vivere un'esperienza unica di riflessione ed emozione.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio a seguito dell’Avviso “Produzione Spettacolo dal Vivo” 2018. Biglietto 10 euro. Info e prenotazioni: info@valdradateatro.it e 3492236866 (obbligatoria per Altri Demoni).