De Andrè à la carte: nel casertano un locale dedicato al famoso cantautore

“Dolcenera” è uno dei testi più famosi e discussi del cantautore Fabrizio De Andrè, ma è anche il nome di un bistrot che si trova nel casertano – precisamente a Ruviano (in via Nazionale, 46) – e che, oltre ad essere un piccolo hub del gusto ove tutti i piatti in carta vantano ingredienti “made in Caserta” (ad es. olive nere caiazzane, carni ricavate al maialino nero casertano dell'azienda "Salumi Mastro Enrico", cipolla di Alife, etc.), vuole essere anche un salotto culturale.

L’idea innovativa che anima questo locale è dell’imprenditrice Mena Femiani, desiderosa di creare uno spazio – esperienza in cui si fondono territorio, musica, arte e convivialità.

Tante le iniziative che ogni mese sono ivi proposte, la prossima cade nel giorno in cui Fabrizio De Andrè avrebbe compiuto gli anni, ovvero il 18 febbraio: “Parlando di Faber”, una serata d’autore ove oltre a ripercorrere la storia musicale del cantautore (attraverso un duo composto da chitarra e voce) i commensali potranno interagire scambiando pensieri in merito a Faber e, ovviamente, in merito ai piatti che saranno serviti, capolavori della cucina territoriale che hanno reso questo bistrot sempre più frequentato dai buongustai.