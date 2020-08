Nella RSA Quarenghi, periferia nord-ovest di Milano, sono risultati positivi al coronavirus 21 ospiti e un operatore sanitario, dopo che un residente aveva mostrato i primi sintomi della Covid.

Questo è quanto riporta il quotidiano Il Giorno.

Nella struttura, sono complessivamente 120 gli anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza medica. Dei 21 positivi, 11 sono stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri sono in isolamento in attesa di sistemazione, mentre l'operatore è stato messo a riposo. I responsabii della struttura affermano che la situazione è sotto controllo.

Vittorio De Micheli, direttore sanitario dell'Ats di Milano, ha definito quanto accaduto come "una spia d'allarme", poiché la Quarenghi non era tra le strutture lombarde interessate dalla pandemia nella scorsa primavera. Nessuna delle persone ricoverate, comunque, è in condizioni gravi.